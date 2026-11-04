Social

„Fabrica de lingouri” a lui Dorin Cioabă, închisă. Ce au descoperit autoritățile în curtea sa

„Fabrica de lingouri” a lui Dorin Cioabă, închisă. Ce au descoperit autoritățile în curtea saDorin Cioabă. Sursă foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Garda Națională de Mediu a descoperit aproximativ cinci tone de deșeuri de plumb și 200 de kilograme de aluminiu la locuința lui Dorin Cioabă, din județul Sibiu. Metalele erau depozitate fără documente de proveniență, iar plumbul era prelucrat cu ajutorul unei instalații improvizate.

Verificările au avut loc în cadrul operațiunii „Jupiter 6”, iar autoritățile au descoperit inclusiv echipamente improvizate utilizate pentru topirea plumbului. În urma neregulilor constatate, inspectorii au dispus oprirea a două activități și au aplicat sancțiuni contravenționale.

Cinci tone de plumb, descoperite la locuința lui Dorin Cioabă

În timpul controlului, reprezentanții Gărzii de Mediu au identificat aproximativ cinci tone de deșeuri de plumb, pentru care nu existau documente care să ateste proveniența.

Pe proprietate se mai aflau și 200 de kilograme de aluminiu. Potrivit constatărilor inspectorilor, plumbul era topit la fața locului, prin intermediul unei instalații improvizate, și transformat în produse metalice.

Încă o alertă cu bombă pe aeroportul Otopeni. 21 de aeronave, vizate de amenințări în Europa. UE a activat un mecanism de securitate
Încă o alertă cu bombă pe aeroportul Otopeni. 21 de aeronave, vizate de amenințări în Europa. UE a activat un mecanism de securitate
Balcoanele închise fără autorizație, în centrul unei dispute privind impozitul pe locuință. Ce prevede legea și ce promite Guvernul
Balcoanele închise fără autorizație, în centrul unei dispute privind impozitul pe locuință. Ce prevede legea și ce promite Guvernul

O parte din material era utilizată pentru realizarea unor lingouri, iar alte cantități erau prelucrate sub formă de componente destinate fabricării ușilor izolatoare pentru cabinetele de radiologie. Activitățile de prelucrare au fost oprite în urma verificărilor, iar metalele identificate au fost confiscate.

Garda Națională de Mediu a anunțat că sancțiunile aplicate în cadrul operațiunii au ajuns la 255.000 de lei.

Dorin Cioabă ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale în timpul controlului

Potrivit informațiilor apărute după intervenția autorităților, Dorin Cioabă ar fi suferit un atac de panică în timpul verificărilor efectuate pe proprietatea sa.

La fața locului ar fi intervenit un echipaj SMURD, care i-ar fi acordat îngrijiri medicale.

Incidentul s-a produs în contextul controalelor desfășurate de comisarii de mediu, care au dispus suspendarea activităților neautorizate.

Reprezentanții instituției au făcut publice și imagini realizate în timpul acțiunii, în care sunt prezentate verificările efectuate.

Descinderi Garda de Mediu

Descinderi Garda de Mediu. Sursă foto: captură video

Garda de Mediu a mai intervenit pe proprietatea lui Dorin Cioabă în 2024

Controlul din 4 noiembrie nu este prima acțiune a autorităților de mediu desfășurată la locuința lui Dorin Cioabă.

În primăvara anului 2024, comisarii au verificat aceeași proprietate și au identificat o instalație improvizată pentru prelucrarea plumbului. Echipamentul descoperit atunci funcționa prin utilizarea lemnelor și a gazului metan.

În urma verificărilor din 2024, inspectorii au aplicat sancțiuni și au formulat o sesizare penală privind activitățile ilegale de prelucrare a plumbului.

Noua intervenție a avut loc la aproximativ doi ani și jumătate de la controlul precedent, autoritățile identificând din nou activități de prelucrare a metalului.

Ce studii are Dorin Cioabă, autointitulatul „rege al romilor”

Dorin Cioabă a absolvit mai multe programe universitare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Potrivit informațiilor publicate chiar de acesta pe pagina sa de Facebook, în anul 2010 a obținut o diplomă de licență în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene.

Ulterior, în 2012, a absolvit și Facultatea de Drept din cadrul aceleiași universități.

Un an mai târziu, în 2013, Dorin Cioabă și-a încheiat studiile de master la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Stiri calde

06:56 - Ionuț Radu a apărat un penalty, dar Celta Vigo a pierdut în fața lui Union Saint-Gilloise

06:51 - 1984. Nicolae Ceaușescu la Congresul XIII. Mutilarea Capitalei, inaugurări, vârful austerității și un alt complot

06:44 - Universitatea Craiova învinge Egnatia cu 2-0 și urcă pe locul 8 în Conference League

06:34 - Prognoza meteo, 6 octombire. Diferențe uriașe de temperatură în țară, revin ninsorile la munte

06:25 - Miza miliardelor dintre Marea Britanie și UE: Studenții europeni, în centrul unei dispute majore la Bruxelles

06:16 - Calendar Ortodox, 6 noiembrie: Sfântul Pavel Mărturisitorul, sugrumat în timpul slujbei

HAI România!

Primarul Rareș Hopincă pregătește noi reguli pentru parcările din Sectorul 2. Locurile vor fi atribuite printr-un sistem digital

Primarul Rareș Hopincă pregătește noi reguli pentru parcările din Sectorul 2. Locurile vor fi atribuite printr-un sis...

Inteligența artificială nu va fi interzisă în avocatură. Ce încearcă UNBR să blocheze în mediul online

Inteligența artificială nu va fi interzisă în avocatură. Ce încearcă UNBR să blocheze în mediul online

Cum vrea Primăria Sectorului 2 să schimbe zona Petricani. Pasaj peste calea ferată, metrou și spații verzi

Cum vrea Primăria Sectorului 2 să schimbe zona Petricani. Pasaj peste calea ferată, metrou și spații verzi

Proiecte speciale