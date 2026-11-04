Garda Națională de Mediu a descoperit aproximativ cinci tone de deșeuri de plumb și 200 de kilograme de aluminiu la locuința lui Dorin Cioabă, din județul Sibiu. Metalele erau depozitate fără documente de proveniență, iar plumbul era prelucrat cu ajutorul unei instalații improvizate.

Verificările au avut loc în cadrul operațiunii „Jupiter 6”, iar autoritățile au descoperit inclusiv echipamente improvizate utilizate pentru topirea plumbului. În urma neregulilor constatate, inspectorii au dispus oprirea a două activități și au aplicat sancțiuni contravenționale.

În timpul controlului, reprezentanții Gărzii de Mediu au identificat aproximativ cinci tone de deșeuri de plumb, pentru care nu existau documente care să ateste proveniența.

Pe proprietate se mai aflau și 200 de kilograme de aluminiu. Potrivit constatărilor inspectorilor, plumbul era topit la fața locului, prin intermediul unei instalații improvizate, și transformat în produse metalice.

O parte din material era utilizată pentru realizarea unor lingouri, iar alte cantități erau prelucrate sub formă de componente destinate fabricării ușilor izolatoare pentru cabinetele de radiologie. Activitățile de prelucrare au fost oprite în urma verificărilor, iar metalele identificate au fost confiscate.

Garda Națională de Mediu a anunțat că sancțiunile aplicate în cadrul operațiunii au ajuns la 255.000 de lei.

Potrivit informațiilor apărute după intervenția autorităților, Dorin Cioabă ar fi suferit un atac de panică în timpul verificărilor efectuate pe proprietatea sa.

La fața locului ar fi intervenit un echipaj SMURD, care i-ar fi acordat îngrijiri medicale.

Incidentul s-a produs în contextul controalelor desfășurate de comisarii de mediu, care au dispus suspendarea activităților neautorizate.

Reprezentanții instituției au făcut publice și imagini realizate în timpul acțiunii, în care sunt prezentate verificările efectuate.

Controlul din 4 noiembrie nu este prima acțiune a autorităților de mediu desfășurată la locuința lui Dorin Cioabă.

În primăvara anului 2024, comisarii au verificat aceeași proprietate și au identificat o instalație improvizată pentru prelucrarea plumbului. Echipamentul descoperit atunci funcționa prin utilizarea lemnelor și a gazului metan.

În urma verificărilor din 2024, inspectorii au aplicat sancțiuni și au formulat o sesizare penală privind activitățile ilegale de prelucrare a plumbului.

Noua intervenție a avut loc la aproximativ doi ani și jumătate de la controlul precedent, autoritățile identificând din nou activități de prelucrare a metalului.

Dorin Cioabă a absolvit mai multe programe universitare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Potrivit informațiilor publicate chiar de acesta pe pagina sa de Facebook, în anul 2010 a obținut o diplomă de licență în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene.

Ulterior, în 2012, a absolvit și Facultatea de Drept din cadrul aceleiași universități.

Un an mai târziu, în 2013, Dorin Cioabă și-a încheiat studiile de master la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.