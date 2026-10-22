Garda Națională de Mediu a confiscat alte șase tone de deșeuri în localitatea Sintești, județul Ilfov, în urma unei noi acțiuni de control. Printre obiectele descoperite se numără aproximativ 350 de kilograme de obiecte de cult, inclusiv două clopote masive, a căror valoare estimată depășește 200.000 de lei. Autoritățile au înaintat și o nouă sesizare penală pentru poluare și gestionarea ilegală a deșeurilor.

Acțiunea de joi reprezintă cea de-a 55-a verificare desfășurată de comisarii Gărzii de Mediu în localitate, de la începutul anului. Potrivit instituției, controalele au dus la confiscarea a peste 170 de tone de deșeuri și la aplicarea unor amenzi care depășesc 1,1 milioane de lei.

„Am verificat localitatea Sinteşti de 55 de ori, în acest an, echivalentul unei acţiuni la fiecare cinci zile. Am folosit drone, am organizat filtre, am fost în teren şi am obţinut rezultate impresionante. Vorbim de peste 170 de tone de deşeuri confiscate şi amenzi care depăşesc 1.1 milioane de lei. Astăzi, comisarii noştri au descoperit inclusiv clopote şi obiecte bisericeşti, care, cel mai probabil, erau pregătite pentru valorificare în centrele de colectare. Inventivitatea unor părţi din comunitate este, se pare, fără limite. Zona rămâne sub monitorizare ca una de risc ridicat şi reiterez mesajul: cine arde deşeuri poate face puşcărie!”, a declarat, joi, Andrei Corlan, comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu.

Comisarii de mediu suspectează că obiectele bisericești descoperite la Sintești ar putea avea valoare de patrimoniu. Cazul a fost preluat de Direcția Județeană pentru Cultură Ilfov, care urmează să transfere bunurile către Muzeul Național de Istorie a României pentru identificare.

„Cazul a fost preluat pentru Direcţia Judeţeană pentru Cultură Ilfov, care va transfera obiectele către Muzeul Naţional de Istorie a României, în vederea identificării acestora”, a mai transmis Garda de Mediu.

În urma verificărilor, Garda de Mediu a înaintat o nouă sesizare penală pentru fapte de poluare și gestionarea ilegală a deșeurilor. Deocamdată, sunt vizate două persoane fizice, suspectate că ar fi colectat, transportat, deținut sau păstrat deșeuri în afara spațiilor autorizate.

„Până în acest moment, sunt vizate două persoane fizice care procedau la colectarea, transportul, deţinerea şi/sau păstrarea de deşeuri în afara amplasamentelor autorizate. Este evident că o parte semnificativă din deşeuri rezultă în urma arderii cablurilor, cu scopul extragerii şi valorificării părţilor metalice”, a mai transmis Garda de Mediu.

Pe lângă obiectele de cult, comisarii au confiscat peste șase tone de deșeuri metalice feroase și neferoase. O parte dintre acestea ar proveni din arderea repetată a cablurilor și din dezmembrarea autovehiculelor.

Garda de Mediu susține că supravegherea zonei va continua, iar dronele folosite în timpul controalelor permit identificarea persoanelor, a autovehiculelor și a deșeurilor de la distanță, pe suprafețe extinse.

„Avertizăm public, încă o dată, că toleranţa pentru cei care aleg să obţină profit distrugând mediul înconjurător şi punând în pericol sănătatea comunităţii, este zero. Depistarea activităţilor ilegale este mult mai rapidă şi eficientă, pentru că folosim drone capabile să identifice persoane, autovehicule şi deşeuri, de la o mare distanţă şi pe o arie extinsă. Lansăm un apel public de responsabilizare şi avertizăm, încă o dată: cine arde deşeuri poate ajunge să fie condamnat penal la închisoare”, au mai transmis oficialii Gărzii de Mediu.

Fostul ministru al Mediului Diana Buzpianu a solicitat instituirea stării de alertă în Sintești, însă reprezentanții Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov au considerat că nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru adoptarea acestei măsuri.