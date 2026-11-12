Doi membri ai Gărzii Republicane franceze au suferit episoade de rău și s-au prăbușit, unul după altul, în timpul ceremoniei oficiale de primire a președintelui slovac Peter Pellegrini, organizată miercuri, 11 noiembrie 2026, la Palatul Élysée din Paris, potrivit Le Parisien.

Incidentul s-a produs în apropierea președintelui Emmanuel Macron, care s-a îndreptat spre primul militar căzut pentru a vedea ce s-a întâmplat.

Cei doi militari au fost evacuați de personalul palatului, însă, până la momentul relatărilor, nu fuseseră comunicate informații oficiale despre starea lor de sănătate sau despre cauzele episoadelor de rău.

Incidentul a început în momentul în care automobilul oficial al președintelui slovac a ajuns în curtea Palatului Élysée. Un membru al Gărzii Republicane, aflat în dispozitivul de onoare, a început să se clatine, a lăsat sabia să-i cadă și s-a prăbușit pe spate.

Potrivit imaginilor video, militarul s-a lovit de o coloană a fațadei palatului în momentul căderii. Emmanuel Macron a auzit zgomotul, s-a întors și s-a apropiat de acesta, în timp ce mai multe persoane din personalul prezidențial au intervenit pentru a-i acorda ajutor.

Aproximativ șase persoane s-au mobilizat în jurul militarului, care părea să-și fi pierdut cunoștința. Acesta a fost ridicat și transportat în afara zonei în care se desfășura ceremonia.

Președintele slovac a rămas în apropierea treptelor palatului, așteptând ca situația să fie gestionată înainte de continuarea primirii oficiale.

Incidentul nu s-a încheiat odată cu evacuarea primului militar. În timp ce Emmanuel Macron se pregătea să-l salute pe Peter Pellegrini, în cealaltă parte a curții s-a auzit zgomotul unei alte săbii care a căzut pe pavaj.

Un al doilea membru al Gărzii Republicane se simțise rău și nu mai putea rămâne în picioare. De această dată, căderea nu a fost surprinsă direct în imaginile video, însă zgomotul produs de sabia militarului și reacțiile celor prezenți au indicat producerea unui nou incident.

Personalul palatului s-a îndreptat rapid spre acesta. Militarul a fost ulterior evacuat în interiorul clădirii, iar cei doi președinți au intrat în palat pentru a-și continua programul.

În înregistrare se aud și reacțiile jurnaliștilor care asistau la ceremonie. O jurnalistă întreabă: „Ce se întâmplă cu ei?”, în timp ce o altă voce își exprimă surprinderea față de succesiunea celor două incidente.

Potrivit publicației franceze Le Parisien, ambii membri ai Gărzii de Onoare s-au prăbușit în timpul primirii oficiale. Nici cauza episoadelor de rău, nici starea lor medicală nu erau cunoscute în momentul publicării informațiilor.

Peter Pellegrini se afla în Franța pentru o vizită oficială, în cadrul căreia urma să discute cu Emmanuel Macron despre relațiile dintre cele două state și teme de interes european și internațional.

Primirea de la Palatul Élysée face parte din protocolul diplomatic aplicat în cazul vizitelor șefilor de stat. Garda Republicană asigură astfel de ceremonii de onoare, iar militarii participă în uniformă de gală, în formații ceremoniale.

Incidentul din 11 noiembrie a întrerupt pentru scurt timp desfășurarea obișnuită a ceremoniei. După intervenția personalului, cei doi președinți și-au continuat programul.

Până la apariția relatărilor din presa franceză și internațională, nu existau informații oficiale care să explice de ce cei doi militari au prezentat simptome similare într-un interval atât de scurt.

De asemenea, nu fusese precizat dacă aceștia au necesitat transport la spital sau ce îngrijiri medicale au primit după evacuare.

Circumstanțele incidentului rămân, astfel, neclare. Informațiile despre starea celor doi membri ai Gărzii Republicane sunt necesare pentru a stabili amploarea evenimentului și eventualele cauze medicale.