Explozie pe aeroportul din Riad. Mai multe persoane au fost rănite

Mai multe persoane au fost rănite sâmbătă, 10 octombrie 2026, într-o explozie produsă pe aeroportul internațional King Khalid din Riad, capitala Arabiei Saudite, potrivit unor martori oculari citați de Reuters. Pasagerii au fost evacuați din anumite zone ale aeroportului, iar numeroase ambulanțe au fost trimise la fața locului.

Incidentul are loc pe fondul intensificării atacurilor atribuite rebelilor Houthi din Yemen, susținuți de Iran. În urma exploziei, traficul aerian către Riad a fost grav perturbat, mai multe companii aeriene anulând sau redirecționând zboruri.

Autoritățile saudite nu au oferit imediat un punct de vedere oficial cu privire la noul incident.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters, unul dintre martorii oculari a declarat că a văzut o explozie, după care a observat mai multe persoane rănite, întinse la sol în interiorul aeroportului.

Peste 12 ambulanțe au fost văzute îndreptându-se către aeroport, potrivit relatărilor citate de agenția de presă. Călătorii au fost evacuați din anumite sectoare ale terminalului, în timp ce situația de securitate a afectat desfășurarea normală a operațiunilor.

La momentul publicării informațiilor, nu fusese comunicat un bilanț oficial complet al victimelor. De asemenea, nu existau detalii confirmate privind cauza imediată a exploziei și nici informații oficiale despre eventualele pagube produse infrastructurii.

Incidentul a provocat perturbări importante în traficul aerian. Datele platformei de monitorizare a zborurilor Flightradar24 indicau că zborurile cu destinația Riad erau fie redirecționate, fie anulate.

Aeroportul King Khalid le-a recomandat pasagerilor să contacteze direct companiile aeriene și să verifice statutul zborurilor înainte de a se deplasa către aeroport.

Kuwait Airways a anunțat anularea zborurilor către și dinspre capitala saudită, invocând închiderea aeroportului pe fondul situației de securitate. Etihad Airways și Qatar Airways anulaseră, de asemenea, mai multe curse între huburile lor și Riad, unele dintre măsuri fiind extinse până luni.

🇸🇦 • Explosión en el aeropuerto de Riad, Arabia Saudita: - Decenas de ambulancias dirigiéndose al lugar - Viajeros evacuados - Informes de testigos presenciales sobre una fuerte explosión, personas huyendo - Vuelos desviados https://t.co/hxGNZMUOB4 https://t.co/L9H4rqetLh — ☩ 𝓒𝓻𝓾𝔁 𝓥𝓲𝓷𝓬𝓲𝓽 ✠ ❤️🌹 (@CruxVincit) October 10, 2026

Aceste decizii pot afecta atât pasagerii care călătoresc direct către Arabia Saudită, cât și persoanele care folosesc aeroportul pentru zboruri de legătură.

Explozia de sâmbătă survine după alte atacuri asupra aeroportului din Riad, atribuite rebelilor Houthi din Yemen. Potrivit informațiilor Reuters, atacurile din această săptămână s-au soldat anterior cu patru morți și mai multe persoane rănite, iar o aeronavă a fost grav avariată.

Houthii, o mișcare armată yemenită susținută de Iran, au declarat că spațiul aerian saudit ar trebui evitat de avioanele comerciale, prezentându-l drept zonă de operațiuni militare. Gruparea și-a justificat poziția în contextul unei ofensive lansate la începutul lunii de guvernul yemenit susținut de Arabia Saudită.

Biroul de presă al guvernului saudit și autoritatea națională a aviației civile nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters privind explozia de sâmbătă.

În pofida incidentelor de securitate și a perturbărilor din transportul aerian, organizatorii unor conferințe importante dedicate energiei și investițiilor au anunțat că evenimentele se vor desfășura conform planului.

Organizatorii au încercat să îi liniștească pe participanți în privința securității, în condițiile în care atacurile și anulările de zboruri ridică probleme logistice pentru delegațiile internaționale.

Situația de la aeroport poate avea consecințe asupra mobilității pasagerilor și a participanților la evenimentele economice programate în capitala saudită. Evoluția incidentului depinde de informațiile oficiale privind securitatea aeroportului și de deciziile companiilor aeriene referitoare la reluarea curselor.

Explozia de pe aeroportul King Khalid a provocat mai multe victime, potrivit martorilor citați de Reuters, și a determinat evacuări parțiale și perturbări ale traficului aerian. Incidentul se produce într-un context de escaladare a atacurilor atribuite rebelilor Houthi.

Până la publicarea informațiilor disponibile, autoritățile saudite nu confirmaseră oficial bilanțul complet al victimelor și circumstanțele exploziei. Pasagerii sunt sfătuiți să urmărească anunțurile aeroportului și ale companiilor aeriene înainte de a călători.