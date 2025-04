Explozie la sediul operatorului feroviar din Grecia, Hellenic Train. Ancheta, în curs de desfășurare

Poliția din Grecia a raportat, vineri, că o explozie a avut loc în fața birourilor Hellenic Train din centrul Atenei, operatorul feroviar principal din Grecia, care a fost implicat în accidentul feroviar din februarie 2023, unde 57 de persoane au murit.

Explozia a avut loc în fața birourilor Hellenic Train, într-o zonă turisitică, cu hoteluri, restaurante, care este situată, de asemenea, în apropierea uneia dintre cele mai aglomerate autostrăzi din Atena.

Autoritățile au confirmat că două agenții de presă grecești au primit apeluri de avertizare cu privire la un dispozitiv care urma să explodeze în 35 -40 de minute. Cotidianul grec Efsyn și site-ul de știri Zougla au declarat că dispozitivul exploziv a fost ascuns într-un rucsac cu lacăt, plasat pe un scuter fără plăcuțe de înmatriculare.

Dispozitivul a explodat înainte ca o echipă de intervenție a poliției să îl poată dezamorsa, dar clădirea Hellenic Train nu a fost avariată în urma exploziei. Nu au fost raportate persoane rănite, iar autoritățile au izolat zona. Clădirea fusese evacuată înainte de detonarea bombei.

#Attica #Greece🇬🇷- Bomb exploded outside Hellenic Train offices on Syngrou Avenue in #Athens; buildings previously evacuated following prior warning with no injuries reported, police said pic.twitter.com/3AFGK477Ui

— CyclistAnons🚲 (@CyclistAnons) April 12, 2025