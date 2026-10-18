Explozie la o fabrică din Medgidia. Două persoane au suferit arsuri

Două persoane au fost rănite în urma unei explozii produse la un buncăr de cereale din incinta fabricii de amidon din Medgidia, județul Constanța. Deflagrația a fost urmată de un incendiu, stins de angajații unității înainte de sosirea pompierilor. Victimele au suferit arsuri la mâini și față, iar ISU Constanța a mobilizat mai multe echipaje de intervenție, inclusiv un elicopter SMURD, pentru transportul răniților la spital.

Potrivit primelor informații comunicate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța, explozia a provocat și un incendiu. Acesta a fost lichidat de personalul fabricii înainte ca echipajele de pompieri să ajungă la fața locului.

Salvatorii au identificat două persoane rănite, care prezentau arsuri la nivelul mâinilor și al feței.

Victimele au primit asistență medicală din partea echipajelor sosite la fabrica de amidon, fiind pregătite pentru transportul la spital.

Potrivit informațiilor ISU Constanța, una dintre persoanele rănite urma să fie preluată de elicopterul SMURD, iar cealaltă de o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Ambele victime urmează să fie supuse unor investigații medicale amănunțite pentru evaluarea leziunilor suferite.

Explozia s-a produs la nivelul unui buncăr de cereale aflat în incinta unității industriale.

Deflagrația a fost urmată de izbucnirea unui incendiu, însă angajații fabricii au reușit să stingă flăcările înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

Pompierii au fost solicitați pentru gestionarea situației și acordarea sprijinului necesar persoanelor afectate.

La locul incidentului au ajuns echipaje ale ISU Constanța, care au început verificările și evaluarea consecințelor exploziei.

Pentru intervenția de la Medgidia au fost trimise mai multe echipaje de salvare și autospeciale.

Potrivit ISU Constanța, au fost mobilizate:

Două autospeciale de stingere;

O autospecială pentru transportul personalului și al victimelor multiple;

Un echipaj de prim ajutor;

Un echipaj CBRN;

Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean;

Elicopterul SMURD.

Echipajele medicale au intervenit pentru acordarea îngrijirilor persoanelor rănite, în timp ce pompierii au evaluat situația din incinta fabricii.

Primele informații indică faptul că două persoane au fost afectate de suflul exploziei și au necesitat evaluare medicală.

ISU Constanța a anunțat că pompierii urmează să stabilească împrejurările producerii deflagrației.

Deocamdată, nu a fost comunicată o cauză a exploziei de la buncărul de cereale.

Incendiul izbucnit după deflagrație fusese deja stins la sosirea salvatorilor, iar intervenția s-a concentrat asupra asistenței acordate victimelor și verificărilor de la locul incidentului.