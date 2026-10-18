Urs lovit de o mașină în Argeș. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert

Un urs a fost lovit de un autoturism duminică dimineață, 18 octombrie, în satul Zamfirești din comuna Cotmeana, județul Argeș. Două echipaje de pompieri au intervenit după sesizarea incidentului, însă animalul nu a fost găsit la locul accidentului. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș a transmis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea locuitorilor din zonă.

În urma incidentului, o persoană a avut nevoie de asistență medicală, după ce a prezentat simptomele unui atac de panică. Aceasta a primit îngrijiri din partea paramedicilor SMURD ajunși la locul accidentului.

Pompierii au verificat zona în care fusese semnalată coliziunea, dar nu au reușit să localizeze ursul. În aceste condiții, autoritățile au decis să avertizeze populația, având în vedere că animalul nu fusese identificat după producerea accidentului.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș a transmis un mesaj RO-Alert destinat persoanelor aflate în zona incidentului. Avertizarea a fost emisă după ce echipajele de intervenție nu au găsit ursul la locul unde fusese lovit de autoturism.

Pompierii au asigurat și măsurile specifice de siguranță care intră în atribuțiile lor.

Până la momentul informațiilor comunicate, nu fusese stabilit unde se afla animalul după impact.

Accidentul din Argeș s-a produs la numai câteva ore după un alt incident grav, înregistrat în județul Covasna. O femeie din satul Zălan, comuna Bodoc, a fost rănită de un urs în timp ce își însoțea fiul spre școală.

Cei doi mergeau pe stradă când au observat animalul apropiindu-se. Copilul a reușit să se refugieze în curtea unui vecin, în timp ce mama sa a încercat să atragă atenția ursului în altă direcție. Animalul a urmărit-o însă pe femeie și a atacat-o.

Victima nu a fost mușcată, dar a suferit răni grave provocate de ghearele ursului, în zona coapsei, a șoldului și a brațelor. Strigătele femeii au fost auzite de mai mulți localnici, care au intervenit și au reușit să o salveze. Aceasta a fost transportată la spital, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență.

După atacul asupra femeii din Zălan, animalul a fugit și nu a mai fost identificat de autorități.

Zona a rămas sub supraveghere, iar pentru capturarea ursului a fost montată o capcană. Primarul comunei Bodoc, Fodor István, a anunțat că este hotărât să împuște orice urs care apare pe străzile localității, indiferent de consecințele acestei decizii.

Cele două incidente au avut loc la câteva ore distanță, în județe diferite. În ambele cazuri, autoritățile nu au reușit să găsească animalele imediat după producerea evenimentelor.