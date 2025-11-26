Exclusiv. Se deschide o langoșerie unică în România. Totul va fi diferit

Exclusiv. O langoșerie unică în România. Afaceristul și patronul restaurantului Grenier Brasserie Arad, Florin Doroțiu, pregătește un nou proiect gastronomic: o langoșerie complet diferită de tot ce există în România. El a spus că NØ.01 Dough Lab nu este doar un business, ci un concept construit cu suflet, tradiție și multă muncă.

Florin Doroțiu a explicat faptul că noul proiect este mai mult decât un loc unde se vând langoși. Pentru el, NØ.01 Dough Lab este o viziune completă, gândită atent în fiecare detaliu, de la rețetă și concept, până la design și atmosferă.

„NØ.01 Dough Lab nu este doar o langoșerie. Este un proiect de suflet, un vis mare, gândit în cele mai mici detalii de la rețetă și concept, până la design, atmosferă și emoția din spatele fiecărui produs.”

El a spus că ideea vine din copilărie și din tradițiile familiei sale, unde rețeta de langoș a fost păstrată și transmisă din generație în generație. Florin vrea acum să ducă mai departe această poveste, într-o formă modernă și autentică.

„Totul pornește dintr-o tradiție veche, de familie. Puțini știu că în familia mea langoșii se fac din generație în generație, cu o rețetă proprie, păstrată și perfecționată în timp. Iar acum a venit momentul să duc mai departe povestea asta frumoasă, sub o formă modernă, curată și autentică, un loc unde tradiția se împletește cu inovația.”

Florin a spus că NØ.01 Dough Lab va fi un spațiu urban, primitor și modern. Aici oamenii vor putea veni nu doar pentru un langoș, ci pentru o experiență întreagă – de la cafea de specialitate la limonade artizanale.

„„NØ.01 Dough Lab” este gândit ca un spațiu cald, urban, cu energie bună, unde poți veni nu doar pentru un langoș, ci pentru o experiență completă: o cafea de specialitate,sucuri și limonade artizanale, langoși simpli sau spectaculoși, sărați sau dulci, toate făcute cu respect pentru gust, calitate și detalii.”

El a povestit că proiectul este construit cu multă implicare și că planul este extrem de ambițios: peste 101 locații în toată România. Pentru el, Dough Lab este un brand românesc care trebuie să crească frumos și curat.

„Este un proiect născut din pasiune, tradiție și muncă reală, care va prinde viață în peste 101 locații. Un proiect românesc de care vreau să fiu mândru și care se adresează oamenilor simpli, care apreciază lucrurile făcute cu suflet.”

Florin a spus că Dough Lab nu este doar o locație de mâncare rapidă, ci un spațiu unde oamenii vor simți emoție și familiaritate. Pentru el, acest brand înseamnă mai mult decât hrană. „Dough Lab” înseamnă mai mult decât un loc unde mănânci e un loc unde se coace bucuria, se servește tradiția și se trăiește gustul adevărat.”

Florin Doroțiu a confirmat că își dorește să deschidă mai multe locații și în Capitală. El a spus că vrea ca proiectul să fie accesibil în orașele mari, pentru cât mai mulți oameni. „Vreau să fac și în București câteva locații”.

Afaceristul a spus oamenii mănâncă langoși rapid, pe stradă, iar el vrea să schimbe complet acest mod de consum.

„M-am gândit la acest proiect pentru că foarte multă lume mănâncă langoș, dar de obicei îl consumă pe fugă, pe stradă, în mașină sau în birou. Eu vreau să creez un spațiu dedicat, cald și modern, unde oamenii să poată servi un langoș în liniște, într-o atmosferă bună, cu o cafea de specialitate sau cu o limonadă artizanală.”

Pentru el, Dough Lab este un proiect major, pe care vrea să îl transforme într-un brand puternic la nivel național.

„Este un proiect în care cred foarte mult și pe care vreau să-l dezvolt la nivel național. Vreau să iasă un brand românesc curat, puternic, cu identitate, un loc unde se servește tradiția, dar într-o formă modernă.”