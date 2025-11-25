Exclusiv. Restaurantul din România inspirat de un hambar. Multe vedete vin aici

Exclusiv. În Arad există un restaurant care seamănă cu un hambar și atrage mulți clienți datorită atmosferei sale, meniului premium și poveștii din spatele lui. Florin Doroțiu, patronul Grenier Brasserie, a povestit că acest local are o poveste emoționantă în spate.

Patronul Grenier Brasserie a povestit că restaurantul s-a născut într-o perioadă în care viața lui se schimba complet. După divorț, el a simțit nevoia să o ia de la zero și să creeze ceva diferit de tot ce făcuse până atunci. Nu voia să copieze pe nimeni, ci să construiască un loc cu identitate proprie.

„Grenier Brasserie a apărut într-un moment în care viața mea se reseta complet. După divorț, am fost nevoit să o iau de la zero, atât personal, cât și profesional. Aveam deja ani de experiență în HoReCa, dar în zona de bucătărie tradițională românească, o zonă pe care o respect și care mi-a adus multe lecții. Totuși, în acel moment simțeam că nu pot continua pe același drum.

Nu voiam să intru în competiție cu familia fostei mele soții, nu voiam să împart aceiași clienți, nu voiam să imit ceva ce exista deja. Voiam să construiesc ceva cu identitate proprie, ceva ce să reprezinte în totalitate cine sunt eu și ce îmi doresc cu adevărat.”

Din această dorință a apărut un restaurant diferit de tot ce exista în Arad, cu un concept nou și o energie aparte.

„Așa s-a născut Grenier, din dorința de a crea un restaurant complet diferit de ceea ce era în Arad. Un loc unde să aduc alt tip de meniu, alt concept, altă energie. A fost o provocare și în același timp un act de curaj, dar și o formă de libertate. Așa a început povestea.”

Florin Doroțiu a explicat că, la început, în Arad nu exista un restaurant axat pe carne premium. El vrut să aducă carne de vită de top și să ofere preparate făcute corect, fără compromisuri. Meniul lui a fost scurt, clar și diferit de ofertele amestecate din alte locuri.

„La momentul în care am deschis Grenier, pe piața din Arad nu exista un restaurant care să aibă o selecție atât de largă și atentă de carne de vită premium. Am venit cu o colecție impresionantă de piese de Black Angus și Wagyu, provenite din țări recunoscute pentru calitatea lor excepțională: Argentina, Uruguay, America, Australia, Japonia.”

Acesta a spus că burgerii au fost creați după o rețetă proprie, doar din piese de calitate și cu sosuri făcute în bucătărie.

„Am introdus burgeri făcuți exclusiv din mușchi și antricot, nu din carne „tocată la grămadă”, și i-am reinterpretat cu sosuri originale, făcute în bucătăria noastră, cu combinații care nu existau în oraș.”

El nu a vrut un meniu pentru toată lumea, ci un concept clar. „Meniul Grenier a fost încă de la început opusul listelor lungi și amestecate pe care le vezi în multe locuri. Nu am vrut pizza, paste, ciorbe, tradițional și internațional în același loc doar pentru „a nu pierde pe nimeni”. Mi-am dorit să păstrez o linie clară, de calitate, cu produse bine alese și cu un concept gastronomic în care să cred.”

El a mai spus că atmosfera completă a restaurantului, de la hambarul modern până la calul sculptat din cuie, a întregit conceptul.

„Apoi a venit și atmosfera: hambarul modern, calul sculptat din cuie, mixul de rustic și premium. Toate au contribuit la un restaurant care nu semăna cu nimic din Arad în acel moment.”

Florin Doroțiu a mai spus că inspirația a venit dintr-un loc foarte personal: relația cu fiica lui, pasionată de echitație. Din această emoție s-a născut tema de hambar și identitatea vizuală a localului.

„Inspirația acestui loc vine din ceva extrem de personal: legătura mea cu fiica mea și pasiunea ei pentru cai. Ea făcea echitație, iubea universul acesta, iar la un moment dat mi-am dat seama că pot lega povestea localului de pasiunea ei, transformând restaurantul într-un spațiu cu semnificație pentru amândoi.”

El a spus că așa a apărut numele și cel mai important element decorativ al restaurantului.

„Așa a apărut ideea tematicii de hambar, numele „Grenier” care în franceză înseamnă hambar și piesa simbolică, calul construit din cuie, care este și astăzi centrul decorului. Totul a pornit de la ea și de la dorința mea de a crea un loc în care să simtă că are întotdeauna masa ei, spațiul ei, un colț care o reprezintă.”

Patronul Grenier Brasserie a spus că industria a devenit o adevărată provocare. Oamenii sunt mai atenți cu banii, iar restaurantele trebuie să ofere calitate constantă și respect real.

„HoReCa a devenit în ultimii ani o adevărată probă de rezistență. Numărul clienților nu este neapărat problema principală, ci modul în care oamenii aleg să consume. Costurile vieții au crescut, cheltuielile au explodat, iar clienții sunt mult mai atenți, mult mai selectivi, mult mai riguroși în a decide pe ce merită să dea bani.”

Pentru el, secretul este echilibrul și autenticitatea. „Ca să rămâi relevant astăzi, nu mai este suficient să ai un meniu bun sau o prezentare frumoasă. Este nevoie de echilibru, de calitate constantă, de corectitudine, de prețuri calculate realist, și mai ales de respect real pentru client.”

El consideră că supraviețuirea în HoReCa nu mai ține doar de mâncare, ci de adaptare și sinceritate.

„Supraviețuirea în HoReCa a devenit aproape o artă: trebuie să te adaptezi, să fii sincer cu tine și cu oamenii care îți trec pragul și să nu te abați de la direcția ta. Oamenii simt autenticitatea și se întorc acolo unde primesc valoare, nu doar farfurii frumos decorate.”

Florin Doroțiu a mai spus că meniul este un amestec între gusturile lui și respectul pentru gastronomie. A vrut combinații simple, curate și ingrediente premium.

„Meniul Grenier este un amestec dintre gusturile mele personale și respectul pentru gastronomie. Sunt gurmand, îmi plac lucrurile bine făcute, ingredientele premium și combinațiile curate, fără artificii inutile.”

Pentru el, o masă bună trebuie să fie o experiență completă. „Mi-am dorit ca meniul să mă reprezinte în totalitate, de la tipul de carne până la sosuri, plating și felul în care miroase și arată o farfurie. Am vrut ca invitații să simtă că nu vin doar să mănânce, ci să trăiască o experiență, gust, atmosferă, prezentare și vibe.”

Acesta a spus că restaurantul înseamnă emoție și ritual, nu doar hrană. „Pentru mine, un restaurant este o poveste completă. Poți mânca bine acasă, dar vii la restaurant ca să simți ceva în plus: o emoție, un moment, o stare, un ritual.”

Florin Doroțiu a declarat că, încă de la început, a atras un public care caută calitate și autenticitate. De la artiști și fotbaliști, până la oameni de afaceri și influenceri, toți vin pentru experiență.

„De la început am avut norocul să atrag o categorie de clienți care caută calitate și autenticitate. De-a lungul anilor, la Grenier au venit cântăreți cunoscuți, jucători de fotbal, oameni de afaceri, vedete TV, influenceri și foarte multe persoane care au aflat de noi în timp ce tranzitau Aradul.”

Mulți ajung la restaurant din recomandări, recenzii sau curiozitate.

„Mulți vin la recomandări, alții după ce citesc recenziile, iar majoritatea sunt oameni care caută ceva diferit, care apreciază un meniu premium, un decor unic și o atmosferă sinceră. Este un public divers, dar toate aceste categorii au un lucru în comun, vin pentru experiență, pentru gust și pentru liniștea pe care o oferă locul.”