Monden Exclusiv. Artistul care a zguduit topurile din România, gata să dea din nou lovitura







Cântărețul și compozitorul Adi Cristescu a făcut furori în urmă cu mai bine de un deceniu cu piesa „Colț de suflet” – un hit care încă se regăsește pe playlisturile de la petreceri, nunți și cluburi. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Evenimentul zilei, el a povestit cum a luat naștere hitul, cum i s-a schimbat viața și ce urmează în cariera sa.

„Cum a luat naștere hitul „Colț de suflet”? Am scris foarte mult din viața mea. Am constatat că acel sâmbure de adevăr aduce acea scânteie, în primul rând declanșând în mine trăiri intense, care se transpun în piesă. Practic, am povestit acolo o parte dintr-o poveste de dragoste trăită de mine. Și se pare că mulți s-au regăsit”, spune Adi Cristescu.

Piesa a avut un impact imediat, fiind difuzată masiv la radio și TV, dar și intens fredonată de public. Pentru Cristescu, a fost mai mult decât un succes muzical – a fost o rampă de lansare personală.

„Odată cu acea piesă, am devenit mai vizibil ca solist, nu doar ca și compozitor, cum eram cunoscut până atunci. Piesa a devenit o emblemă și un simbol care m-a ajutat să organizez evenimente. Am început de atunci să cresc trupa mea, care era atunci compusă din doi chitariști, iar azi avem o echipă de 20 de oameni”, explică artistul.

Deși nu a mai lansat un hit de amploarea celui din 2010, Adi Cristescu a continuat să creeze muzică. El spune că a păstrat în sertar mai multe piese, dar simte că abia acum a venit momentul potrivit pentru ele.

„Am multe piese tare frumoase, pe care nu le-am lansat încă, pentru că am simțit că nu era momentul lor. A venit momentul să le lansez și asta urmează să se întâmple, începând cu această toamnă. Voi lansa câte o piesă nouă la câteva luni.”

Acesta recunoaște că sursa principală de inspirație rămâne viața personală. Uneori, își schimbă perspectiva în scris, dar emoția e mereu autentică.

„Cum spuneam și mai devreme, mă inspir mult din poveștile trăite de mine, chiar dacă uneori le schimb sau prezint o anumită perspectivă. Am o piesă care prezintă situația dintr-o relație, dar nu din perspectiva mea, ci din a iubitei mele de la acel moment.

Chiar dacă vorbim despre piese energice sau pline de sentiment, cel mai important pentru mine este ca fiecare piesă să declanșeze trăiri foarte intense. Nu îmi propun să fac piese care să se rătăcească prin playlisturi, ci să însemne ceva!”, mai spune el pentru EVZ.

Întrebat despre rețeta succesului, Cristescu nu pretinde că deține un secret infailibil, dar spune că a învățat două lucruri esențiale în carieră: pasiunea și perseverența.

„Nu știu dacă sunt în măsură să dau o rețetă sau să pretind că aș deține acest secret, dar pentru mine două lucruri au fost mereu esențiale. Primul este ca ceea ce faci să fie cel mai important lucru pentru tine.

Doar atunci vei depune toate eforturile, vei fi atent la detalii, vei uita de tine muncind la acel lucru până îl duci cât mai aproape de perfecțiune, iar asta se va vedea. Iar al doilea este perseverența. Dacă nu îți iese din prima, continuă până îți iese! Diferența dintre micul și marele trăgător este că marele trăgător a continuat să tragă până a ajuns mare.”

Artistul mai observă că industria muzicală s-a schimbat radical de când a început el. Online-ul și show-urile TV au devenit două canale esențiale de promovare pentru tineri.

„Lucrurile s-au schimbat mult de când am lansat eu primele piese până acum. Acum avem două vehicule foarte importante: online-ul clar face contactul direct între artiști și public, iar asta este un lux. Al doilea este reprezentat de show-urile de talente.

Acolo se pot face remarcați cei care consideră că au ceva de spus pe piața muzicală, mai ales ca interpreți. Și încă o dată, perseverența. Oferă oamenilor ceva din suflet și bine făcut, în mod sistematic, chit că e o dată pe săptămână sau o dată la 3 luni. Publicul se va aduna ușor-ușor și muzica va ajunge la sufletele lor.”

Cu un nou val de piese pregătite, dar și cu o echipă consolidată în spate, Adi Cristescu pare pregătit să revină în prim-plan. Dacă reușește să reaprindă „scânteia” care l-a consacrat cu „Colț de suflet”, rămâne de văzut. Dar un lucru e sigur: artistul continuă să pună suflet în fiecare vers și fiecare notă.