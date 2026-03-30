Evenimentul Istoric Nr.97 dezvăluie culisele materializării unității și independenței românești

La 30 martie 1856, împăratul Franței Napoleon III (1852-1870) impunea Franța drept cea mai mare putere a Europei, în tandem cu Marea Britanie.

Vasile Boerescu va depune pe 12 februarie 1856 un memoriu Ministrului Afacerilor Străine Alexandre Walewski, fiul natural al lui Napoleon Bonaparte, unchiul lui Napoleon al III-lea, în care solicita ca Puterile Europei să recunoască independența națională a Principatelor Române.

Tratatul de la Adrianopol din 2/14 septembrie 1829 conținea un act separat privind Principatele - „Osăbitul Act al Prințipaturilor”. La 29 martie 1830, o comisie internațională a început să cartografieze granița dunăreană între Principate și Imperiul Otoman. Giurgiu, Turnu și Brăila, raiale turcești vor fi cedate Principatului Țara Românească, alături de mai multe insule dunărene. Lacul Brateș urma să facă parte din Moldova.

Războiul Crimeii s-a desfășurat în perioada 1853-1855. El s-a încheiat prin Congresul de Pace de la Paris din data de 30 martie 1856. Discuțiile de pace au început pe 13 februarie 1856. Marea Britanie și Franța (Al Doilea Imperiu) au susținut Imperiul Otoman pe care îl atacase Rusia Țaristă. Rusia considera Imperiul Otoman drept „omul bolnav” al Europei. Franța și Anglia au considerat că Imperiul Otoman trebuia să reziste pentru ca Rusia să nu ajungă la strâmtori.

Emigrația pașoptistă ajutată de filo-romani precum Edgar Quinet, A.Ubicini și alți intelectuali occidentali s-a făcut auzită, în condițiile în care Împăratul Napoleon al III-lea a fost un sprijinitor după 1849, al ideii de renaștere și autodeterminare a naționalităților europene. După ce a ajuns Președintele Franței, apoi Prinț-Președinte și împărat al Franței pe 2 decembrie 1852, a încercat să folosească aceste chestiuni naționale pentru a plasa Franța drept prima putere a „bătrânului continent”.

Tratatul din 1856 punea capăt Protectoratului Țarist inaugurat în 1829, dar anticipat încă din 1774. Fără a se renunța la suzeranitatea otomană, în temeiul Capitulațiilor medievale, Tratatul din 30 martie 1856 care punea capăt Congresului de Pace de la Paris reglemeta principiul garanției colective a puterilor europene (Franța, Marea Britanie, Sardinia, Prusia, Imperiul Habsburgic, Imperiul Rus și Imperiul Otoman).

