Evenimentul Istoric Nr. 97 analizează harta „metalelor rare” din România

Revista Evenimentul Istoric Nr.97, Martie 2026

Pe harta mondială a metalelor rare, România figurează la un loc de cinste și în ultimele șapte decenii, a fost în centrul unor exploatări intensive, având și o infrastructură modernă de prelucrare, care s-a distrus după Revoluția din Decembrie 1989. Prin metale rare, în prezent, se înțelege o serie formată din: uraniu, galiu, niobiu, cobalt și altele.

Uraniul de la Băița și Ștei (Dr. Petru Groza în comunism) a fost sistematic exploatat de sovietici în cadrul unui Sovrom special creat. Dorința de a avea arme nucleare i-a făcut pe sovietici să exploateze tot. Zeci de mii de tone de minereu au fost extrase, măcinate și uraniul dus spre prelucrare în URSS, pe linii speciale pe ecartament larg din Maramureș spre Ucraina sovietică.

Pe malul lacului Sinoe, în zona Histriei Antice, pe grindul Chituc descris în Antichitate de Polybios, s-au descoperit nisipuri purtătoare de zirconiu. România după 1965, a construit unități economice secrete care să exploateze acest metal rar prețios, necesar capsulelor cu încărcătură nucleară, pentru scopuri energetice dar și militare.

Recenta informație că la Feldioara, în Ardeal, americanii ar putea construi un stabiliment industrial de prelucrare a metalelor rare extrase din Ucraina, dacă SUA și Ucraina ar ajunge la un tratat special a fost destul de amplu mediatizată. Nu se știe încă rolul pe care România l-ar putea avea pe această piață a metalelor rare.

