Evenimentul Istoric Nr. 96 Februarie 2026 analizează eșecul complotului care putea schimba lumea

La data de 20 iulie 1944 a avut loc cea mai importantă tentativă de asasinare a dictatorului german Adolf Hitler. Acest eveniment, cunoscut sub numele de Operațiunea Valkyrie, a reprezentat efortul disperat al unui grup de ofițeri din cadrul Wehrmacht-ului, conduși de colonelul Claus von Stauffenberg, de a-l elimina pe liderul nazist și de a ajunge la pace cu Aliații.

Pe 12 martie 1938, Hitler anexa Austria natală, considerând că reparase eroarea istorică din secolul XIX care făcuse Germania imperială fără Austria. „Anschluss” a fost tolerat de statele europene, crezând că Hitler se va opri. Și totuși, figuri cheie din spionajul german, precum Wilhelm Canaris erau convinse că Hitler va deveni periculos dacă antrena Germania într-un război mondial. De la dispariția Austriei până la ocuparea Pragăi, Hitler a scăpat dintr-o serie de atentate. Devenea tot mai puternic, și, prin propaganda lui Goebbels mult prea popular. Ceea ce, evident, dădea emoții complotiștilor care vor mai încerca să-l elimine.

Hitler a ajuns de câteva ori și pe Frontul de Est, cum a fost cazul pe 6 august 1941 când s-a întâlnit cu Ion Antonescu la Berdicev. Cu aceste ocazii, când s-a aflat în puncte de comandă de pe teritoriile polonez și ucrainean ocupate de Reich, s-au încercat și atentate dar care au eșuat. Probabil, teama, materiaele explozibile de slabă calitate au împiedicat ca exploziile camuflate în obiecte care trebuiau să ajungă la Hitler să se producă.

Se știe că Dino Grandi l-a înfruntat pe Mussolini în 1943 și a impus demiterea lui de către Consiliul Fascist. În Germania nazistă, toți oamenii din pozițiile cheie îi erau fideli lui Hitler. Amiralul Canaris a fost schimbat în februarie 1944 iar Abwehr comasat în SD, serviciul de spionaj german. Deja devenise suspect, dar dovezile lu apăruseră.

Complotul lui von Stauffenberg a fost ultima soluție în iulie 1940. A eșuat pentru că simplul fapt că Hitler reușise să anunțe că era în viață provocase o undă de șoc și cei dispuși să ducă Operațiunea Valkyrie la capăt au paralizat. Eșaloanele naziste inferioare fuseseră îndoctrinate că Hitler era rațiunea lor de a trăi, că fără dictatorul nazist, ei nu ar exista. Propaganda nazistă funcționase perfect, crease uneltele perfecte. Era imposibil să fie un Dino Grandi în Reichul nazist.

