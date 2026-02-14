Evenimentul Istoric Nr 95 dezvăluie cum s-a compromis numele Candiano-Popescu

Revista Evenimentul Istoric Nr.95 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna ianuarie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv.

La sfîrșitul de februarie al anului 1901, în București a avut loc o crimă care a readus pe prima pagină a ziarelor un nume, cel al lui Candiano-Popescu. Însă de această dată nu a mai fost vorba despre generalul Alexandru Candiano-Popescu (1841-1901), personaj cu un rol destul de important în compotul din februarie 1866 al „monstruoasei coaliții” și cu rolul important în melodrama „Republicii de la Ploiești”, ci despre fiul său și al Sofiei Candiano-Popescu, Alexandru-Ștefan.

Alexandru Ștefan Candiano Popescu a fost un amator de chefuri stropite cu alcool din belșug și un mare jucător de cărți. Nu reușise să depășescă nivelul a patru clase de gimnaziu. În 1901, a comis o crimă, iar tatăl său a murit „de inimă rea”. Uciderea unei tinere, Iulia Jarcă în casa ei din zona Grădina Icoanei, l-a dus pe tânărul criminal, fiu de general conspirator, în temniță.

La proces, tânărul criminal a găsit cu cale să spună pur și simplu că tatăl său nu i-a oferit atenția necesară în timpul copilăriei sale, în timp ce el s-a refugiat în acte de teribilism adolescentin, care la tinerețe l-au dus la abuz de alcool, jocuri de cărți, semi-vagabondaj și în cele dun urmă, la crima odioasă comisă. A comis crima la 20 de ani, a ieșit la aproape 30 de ani.

După ispășirea pedepsei, Alexandru Ștefan Candiano-Popescu a fost trimis din țară de membrii familiei sale, în special de mama sa Sofia Candiano-Popescu, aceasta trăind și în 1911 când alături de fiica ei, sora lui Alexandru Ștefan, Eliza va începe să construiască în 1912-1913, în Parcul Filipescu, o casă după planurile arhitectului Cristofi Cerchez, casa având un superb stil neo-românesc.

