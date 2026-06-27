Politica

Eugen Tomac susține că Nicușor Dan a încercat să mențină coaliția unită. Ce spune despre căderea Guvernului Bolojan

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Eugen Tomac susține că Nicușor Dan a încercat să mențină coaliția unită. Ce spune despre căderea Guvernului Bolojan
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Din cuprinsul articolului

Consilierul prezidențial Eugen Tomac a declarat că președintele Nicușor Dan a intervenit în repetate rânduri pentru a reduce tensiunile din coaliția de guvernare și pentru a evita destrămarea majorității parlamentare.  Tomac a respins ideea că șeful statului ar fi contribuit la căderea Guvernului Bolojan și a explicat că neînțelegerile dintre partidele aflate la putere existau încă din toamna anului trecut.

Eugen Tomac: Președintele a intervenit de mai multe ori pentru a evita conflictele

Întrebat dacă Nicușor Dan ar fi avut un rol în înlăturarea Guvernului Bolojan, Eugen Tomac a respins această variantă și a afirmat că problemele din interiorul coaliției au apărut cu mult înainte de moțiunea de cenzură.

„Nu, și o să vă explic de ce. Au existat foarte multe momente de tensiune în sânul coaliției începând din luna octombrie a anului trecut după alegerile din Capitală. Relația între PSD și premierul Bolojan nu a fost o relație foarte caldă în interiorul coaliției, iar dacă guvernul a funcționat până la adoptarea bugetului cu atmosfera extrem de încărcată din interior este pentru că președintele de fiecare dată a intervenit și a cerut ca lucrurile să se calmeze”, a declarat Eugen Tomac, la Digi24.

Ce a spus despre relația dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Consilierul prezidențial a fost întrebat și despre colaborarea dintre președintele României și premierul interimar Ilie Bolojan. În răspunsul său, Tomac a susținut că între cele două instituții nu au existat divergențe pe proiectele importante.

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„Poate lucrurile ar fi funcționat mai bine dacă poate comunicarea ar fi fost mult mai strânsă, dar nu am toate aceste elemente pentru a dezvolta. Pot să vă spun că din punct de vedere al relației între cele două instituții pe proiecte mari nu au existat diferențe”, a spus acesta.

Coaliție

Liderii coaliției - Dominic Fritz, Hunor Kelemen, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu. Sursa foto: dreamstime.com

Tomac: „Președintele României a intervenit și a prevenit o asemenea ruptură”

Întrebat dacă Nicușor Dan ar fi putut împiedica înlăturarea Guvernului Bolojan, Eugen Tomac a afirmat că șeful statului a reușit în trecut să evite mai multe crize politice similare.

„Subliniez cât se poate de onest: președintele României a intervenit și a prevenit o asemenea ruptură de foarte multe ori”.

Referindu-se la moțiunea de cenzură care a dus la căderea Executivului, Tomac a apreciat că responsabilitatea pentru păstrarea majorității parlamentare revenea premierului.

„Cred că era rolul premierului să aibă mult mai multă grijă de propria majoritate. Președintele a luat omul de la partidul plasat pe locul 3, l-a propus prim-ministru, a creat o majoritate solidă în Parlament, a intervenit chirurgical de fiecare dată când a fost nevoie pentru a menține funcțională această coaliție”, a declarat Eugen Tomac

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