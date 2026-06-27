Consilierul prezidențial Eugen Tomac a declarat că președintele Nicușor Dan a intervenit în repetate rânduri pentru a reduce tensiunile din coaliția de guvernare și pentru a evita destrămarea majorității parlamentare. Tomac a respins ideea că șeful statului ar fi contribuit la căderea Guvernului Bolojan și a explicat că neînțelegerile dintre partidele aflate la putere existau încă din toamna anului trecut.

Întrebat dacă Nicușor Dan ar fi avut un rol în înlăturarea Guvernului Bolojan, Eugen Tomac a respins această variantă și a afirmat că problemele din interiorul coaliției au apărut cu mult înainte de moțiunea de cenzură.

„Nu, și o să vă explic de ce. Au existat foarte multe momente de tensiune în sânul coaliției începând din luna octombrie a anului trecut după alegerile din Capitală. Relația între PSD și premierul Bolojan nu a fost o relație foarte caldă în interiorul coaliției, iar dacă guvernul a funcționat până la adoptarea bugetului cu atmosfera extrem de încărcată din interior este pentru că președintele de fiecare dată a intervenit și a cerut ca lucrurile să se calmeze”, a declarat Eugen Tomac, la Digi24.

Consilierul prezidențial a fost întrebat și despre colaborarea dintre președintele României și premierul interimar Ilie Bolojan. În răspunsul său, Tomac a susținut că între cele două instituții nu au existat divergențe pe proiectele importante.

„Poate lucrurile ar fi funcționat mai bine dacă poate comunicarea ar fi fost mult mai strânsă, dar nu am toate aceste elemente pentru a dezvolta. Pot să vă spun că din punct de vedere al relației între cele două instituții pe proiecte mari nu au existat diferențe”, a spus acesta.

Întrebat dacă Nicușor Dan ar fi putut împiedica înlăturarea Guvernului Bolojan, Eugen Tomac a afirmat că șeful statului a reușit în trecut să evite mai multe crize politice similare.

„Subliniez cât se poate de onest: președintele României a intervenit și a prevenit o asemenea ruptură de foarte multe ori”.

Referindu-se la moțiunea de cenzură care a dus la căderea Executivului, Tomac a apreciat că responsabilitatea pentru păstrarea majorității parlamentare revenea premierului.

„Cred că era rolul premierului să aibă mult mai multă grijă de propria majoritate. Președintele a luat omul de la partidul plasat pe locul 3, l-a propus prim-ministru, a creat o majoritate solidă în Parlament, a intervenit chirurgical de fiecare dată când a fost nevoie pentru a menține funcțională această coaliție”, a declarat Eugen Tomac