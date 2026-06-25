România nu va adopta măsuri suplimentare după ce Federația Rusă a declarat persona non grata gerantul interimar al Consulatului General al României la Sankt Petersburg și a retras consimțământul pentru funcționarea postului consular, a anunțat președintele Nicușor Dan. Declarațiile au fost făcute după ce Ministerul Afacerilor Externe a anunțat oficial măsura comunicată de partea rusă.

Șeful statului a explicat că decizia autorităților ruse reprezintă răspunsul la măsurile adoptate de România după incidentul provocat de drona rusească prăbușită la Galați.

„Imediat după ce a fost drona de la Galați, cu cei doi cetățeni români care au fost răniți, noi am închis Consulatul rus de la Constanța și am expulzat consulul, ceea ce a fost, în opinia mea, o măsură proporțională a României față de incidentul pe care l-am avut. Evident că, în mod diplomatic, lucrurile astea, această reciprocitate a măsurilor se întâmplă întotdeauna. Nu există o altă justificare a Rusiei pentru asta. Nu va exista din partea României un răspuns”, a declarat Nicușor Dan în cadrul unei conferințe de presă susținute la Gdansk.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat joi că ambasadorul României în Federația Rusă a fost convocat în după-amiaza zilei de 25 iunie la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse.

Instituția a transmis că, în cadrul întrevederii, partea rusă a notificat declararea persona non grata a gerantului interimar al Consulatului General al României la Sankt Petersburg și a informat asupra deciziei de retragere a consimțământului pentru înființarea postului consular.

„Ministerul Afacerilor Externe confirmă că ambasadorul României în Federația Rusă a fost convocat în după-amiaza zilei de 25 iunie 2026 la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. În cadrul întrevederii partea rusă a notificat cu privire la declararea persona non grata a gerantului interimar al Consulatului General al României la Sankt-Petersburg, respectiv referitor la decizia părții ruse de retragere a consimțământului pentru înființarea postului consular respectiv”, a anunțat MAE.

Ministerul Afacerilor Externe a arătat că reacția autorităților ruse era una previzibilă.

Instituția a reamintit că măsura anunțată de Moscova reprezintă răspunsul la deciziile adoptate de autoritățile române în 29 mai 2026, după prăbușirea unei drone rusești în municipiul Galați, incident soldat cu răniți și pagube materiale.

Atunci, România a decis declararea persona non grata a consulului general al Federației Ruse la Constanța și închiderea Consulatului General al Federației Ruse din oraș.