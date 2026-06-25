Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat joi că autoritățile ruse au declarat persona non grata gerantul interimar al Consulatului General al României la Sankt-Petersburg și au retras consimțământul pentru funcționarea postului consular. Decizia a fost comunicată după convocarea ambasadorului României în Federația Rusă la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse și vine la aproape o lună după măsurile adoptate de România în urma incidentului provocat de prăbușirea unei drone rusești la Galați.

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că ambasadorul României în Federația Rusă a fost convocat în după-amiaza zilei de 25 iunie 2026 la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. În cadrul întrevederii, partea rusă a notificat autoritățile române cu privire la declararea persona non grata a gerantului interimar al Consulatului General al României la Sankt-Petersburg.

Totodată, partea rusă a informat și despre retragerea consimțământului pentru înființarea postului consular respectiv.

Ministerul Afacerilor Externe arată că măsura adoptată de autoritățile ruse era una anticipată.

Ministerul menționează că decizia anunțată de partea rusă reprezintă răspunsul la măsurile adoptate de România la 29 mai 2026, după prăbușirea unei drone rusești în municipiul Galați, incident în urma căruia au existat persoane rănite și au fost înregistrate pagube materiale.

"MAE reaminteşte că decizia anunţată astăzi de partea rusă survine ca răspuns la măsurile adoptate de către autorităţile române la 29 mai 2026, în urma prăbuşirii unei drone ruseşti în municipiul Galaţi, incident soldat cu răniţi şi pagube materiale. La momentul respectiv partea română a decis declararea persona non grata a consulului general al Federaţiei Ruse la Constanţa şi a dispus închiderea Consulatului General al Federaţiei Ruse din oraşul respectiv", subliniază MAE.

La sfârșitul lunii mai, autoritățile române au declarat persona non grata consulul general al Federației Ruse la Constanța și au dispus închiderea Consulatului General al Federației Ruse din municipiu, după incidentul produs la Galați.