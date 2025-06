Monden Eugen Doga, sufletul muzicii moldovenești, a lăsat lumii o armonie fără sfârșit. Video







Cunoscutul compozitor din Republica Moldova, Eugen Doga, a murit la 88 de ani, lăsând în urmă o moștenire artistică de neprețuit. Eugen Doga a fost unul dintre cei mai mari compozitori ai Republicii Moldova, cunoscut pe plan internațional pentru creațiile sale muzicale de excepție. A avut o carieră impresionantă, compunând muzică pentru peste 200 de filme, balete, lucrări simfonice și corale.

Una dintre cele mai celebre compoziții ale sale este valsul din filmul „Gingașa și tandra mea fiară”, recunoscut de UNESCO drept una dintre capodoperele muzicale ale secolului XX. A fost autorul baletului „Luceafărul”, inspirat de poemul lui Mihai Eminescu, și a contribuit semnificativ la dezvoltarea muzicii clasice și cinematografice.

Eugen Doga a fost distins cu numeroase premii și titluri, inclusiv Ordinul Republicii Moldova, Ordinul Steaua României și titlul de Artist al Poporului al URSS. A fost un adevărat ambasador al culturii moldovenești, iar moștenirea sa muzicală va continua să inspire generații întregi.

Eugen Doga nu și-a sărbătorit niciodată ziua de naștere

Eugen Doga, compozitorul a cărui muzică a rasunat in importante sali de concerte din lume, s-a născut pe 1 martie 1937. Maestrul a dezvăluit că nu și-a sărbătorit niciodată ziua de naștere, cu excepția evenimentelor oficiale la care participa ca invitat al statului. „Niciodată în viață nu am sărbătorit ziua mea, asta este regulă. Mai mult, statul organizează serbările acestea, iar eu nu am atribuție, eu doar particip ca oricine. Dar sigur că este un punct de nostalgie pentru distanța care se micșorează tot mai mult și pentru ce a rămas nefăcut”, a povestit Eugen Doga în emisiunea „O seară perfectă” de la protv.md.

Compozitorul a mai spus, în emisiunea respectivă, că întrebările legate de vârsta lui îl deranjează: „Sunt foarte mulți nerușinați care încep cu - dar știți, la vârsta dumitale - acela, ăștia sunt niște cretini. Ei nu știu că jignesc omul în primul rând, dar în al doilea rând nu este adevărat, fiind că omul rămâne tot timpul tânăr”, a mai adăugat maestrul.

Regretele marelui compozitor

Eugen Doga regreta, însă, cu nu va reuși să îndeplinească tot ce și-a propus. „Regretele îmi stau în față, regrete că nu voi reuși să îndeplinesc tot ce mi-am pus în plan. Trec zile, săptămâni, luni, ani. Uite, stau eu aici și nici un individ de care depinde soarta mea nu se interesează măcar cum mă simt astăzi. Eu nu învinovățesc pe nimeni, deoarece acesta este modul de viață la dânșii și eu m-am conformat cu acest mod și stau liniștit, nu fac zarvă, nu are rost să te consumi”, s-a destăinuit Eugen Doga.

Maestrul a mai spus că cel mai mult îi lipsesc întâlnirile cu oamenii de artă: „Vremurile acelea cărora noi le spunem, uite, era vremea sovieticilor, erau foarte multe lucruri bune atunci. Ne adunau și noi cunoșteam șefii și șefii pe noi, ne întrebau ce dorim, deci era o comunicare. De 30 de ani nu se mai întâmplă asta și noi nu știm cine sunt astăzi compozitori și e mare păcat”.

Eugen Doga, printre cele 200 de personalități ale lumii

Eugen Doga s-a născut la 1 martie 1937 în satul Mocra din Transnistria. „Maestru în artă, Artist al Poporului și Om al Mileniului”, Eugen Doga, a adunat pe parcursul vieții numeroase distincții și premii naționale și internaționale, fiind înscris în lista celor 200 de personalități ale lumii.

Unii consideră că Eugen Doga este recunoscut la nivel international, alaturi de George Enescu, că unul dintre numele mari ale muzicii clasice și că Eugen Doga este considerat cel mai mare compozitor român în viață.

Muzica lui Eugen Doga a răsunat în importante sali de concerte din lume, a fost coloana sonora a unor filme de succes sau a putut fi auzită în spectacole de teatru. Valsul care l-a făcut celebru pe Eugen Doga a fost ales de ruși, în iarna lui 2015, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Soci. Talentul incontestabil al lui Eugen Doga este recunoscut acum și de UNESCO, pentru care valsul inclus în coloana sonora a filmului „Gingașă și tandra mea fiară” este numit a patra capodopera muzicală a secolului XX.

„Lăutarii” și „Șatra”

În România comunista, numele lui Eugen Doga a devenit cunoscut mai mult odată cu filmele „Lăutarii” și „Șatra”, regizate de alt basarabean, Emil Loteanu, însă creațiile sale însumează lucrări de balet, cvartete, melodii lirice, muzică pentru piese de teatru și peste 200 de filme. Tot Eugen Doga a compus coloana sonoră a filmului de animație „Maria Mirabela”, realizat de Ion Popescu Gopo.

Piesele sale se regăsesc într-un top internațional realizat de site-ul History Rundown cu cele mai bune 200 de opere muzicale din toate timpurile. Astfel, în Top 200 Classical Music Pieces sunt incluse lucrările „Gramofon” pe poziția a 83-a, iar „Dulcea și tandra mea fiara” s-a clasat pe locul 94, potrivit societateamuzicala.ro.