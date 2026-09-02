Estonia are un nou președinte. Parlamentul Estoniei a ales-o miercuri pe jurista constituțională Ulle Madise în funcția de președinte al țării. Ea a obținut 71 de voturi încă din primul tur și își va începe mandatul de cinci ani pe 12 octombrie, când îl va înlocui pe actualul șef al statului, Alar Karis.

Ulle Madise, în vârstă de 51 de ani, este ombudsmanul Estoniei din 2015 și devine a doua femeie care ocupă funcția de președinte al statului baltic.

În Estonia, șeful statului este ales de Riigikogu, parlamentul țării. Madise a intrat în cursă fără contracandidat, după ce niciun alt candidat nu a reușit să strângă sprijinul parlamentar necesar pentru înscriere. Ea îi va succeda lui Alar Karis, care nu a candidat pentru obținerea unui al doilea mandat.

Riigikogu a ales-o pe Ulle Madise încă din primul tur al scrutinului.

Aceasta a primit 71 de voturi, depășind pragul de 68 necesar pentru alegerea în funcția de președinte.

La vot au participat 78 de deputați, iar șapte buletine au rămas nemarcate.

Ulle Madise va deveni a doua femeie care ocupă cea mai înaltă funcție în stat.

Prima a fost Kersti Kaljulaid, care a condus Estonia între 2016 și 2021.

Madise își va prelua oficial atribuțiile pe 12 octombrie, odată cu depunerea jurământului.

Estonia are aproximativ 1,4 milioane de locuitori și se învecinează cu Rusia.

Țara se numără printre cei mai fervenți susținători ai Ucrainei și printre criticii Moscovei din cadrul NATO și al Uniunii Europene.

În acest an, Estonia a ajuns și printre statele cu cele mai ridicate cheltuieli pentru apărare, alocând 5,4% din produsul intern brut acestui sector.