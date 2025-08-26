EVZ Special Eșecul diplomației românești sub avântul progresismului. Dan Dungaciu: „Este expresia crizei de gândire din statul român”







Invitat în cadrul unei noi ediții a podcastului moderat de jurnalistul Dan Andronic, politologul și specialistul în geopolitică Dan Dungaciu a abordat problema eșecului diplomației românești. În opinia sa, fenomenul reprezintă o manifestare clară a crizei de gândire strategice a statului român.

Politologul Dan Dungaciu a abordat tranșant eșecul diplomației românești din ultima perioadă. Verdictul său este că vina nu aparține atât diplomaților, cât statului: „Ideea nu este de persoane, nu vă uitați la cine este în fruntea diplomației. Aceste persoane sunt expresia unei crize a statului român. Nu sunt cauza crizei. Nu, ele sunt expresia crizei de gândire în statul român.”

Jurnalistul Dan Andronic a punctat însă că, în opinia sa, este vorba și despre o criză de leadership. „Pentru că mi-aduc aminte că Adrian Năstase, când era ministru de Externe, a patronat, consiliat foarte bine la acel moment de Traian Chebeleu și de cei care mai erau din vechea școală de diplomație, o generație nouă. Și vorbim de Geoană, Diaconescu și alții, o generație extrem de importantă. Care însă nu a mai reușit să crească o altă generație de diplomați.”

Potrivit profesorului Dan Dungaciu, cauza principală a eșecului actual este că noua generație de diplomați a fost crescută în „proiectul lipsei de confruntare. Al lipsei de curaj a României. Al respectului României față de deciziile care se luau peste capul oricui la Bruxelles sau la Washington. Al sincronității dintre Washington și Bruxelles, care nu se băteau cap în cap, și România executa. Cu cât executai mai întocmai și la timp, cu atât erai mai performant.”

Acest lucru a dus la apariția unei noi diplomații, care „gândește prin delegație”. „Nu trebuia să gândească. Ea știa ce avea de executat, nu de gândit, pentru că știa ce trebuia să facă. Procesul de integrare europeană este un proiect birocratic 99%. Doar 1% este un proiect de fantezie sau imaginație”, a punctat invitatul lui Dan Andronic.

O altă cauză a acestei situații este, consideră Dan Dungaciu, primul mare eșec de gândire din 2020, când Donald Trump a pierdut alegerile.

„Iar dl Iohannis i-a convocat pe toți liberalii și le-a spus că viitorul aparține progresismului, nu patriotismului. (…) Gândirea greșită a fost că Donald Trump a fost considerat un accident istoric. Asta a fost ideea care a populat instituțiile românești și establishment-ul românesc. Trump a venit cu niște idei absolut revoluționare, pe care nu a fost în stare să le implementeze pentru că nu controla birocrația americană. Dar noi am crezut că era un accident istoric. Și slavă Domnului că a plecat după 2020 și ne întoarcem la epoca Biden, care revine la normalitate”, a explicat profesorul.

Însă, după cum precizează Dan Dungaciu, Biden a eșuat și a devenit el un accident istoric. Adică o punte între cele două mandate Trump.

„Și acum suntem într-o mare dilemă. Pentru că nu am înțeles că Donald Trump s-ar putea să fie un trend istoric și nu ne-am pregătit pentru asta. Nici măcar precum polonezii, care au avut două supape de siguranță. Un partid mainstream, liberal, clasic. Și al doilea partid, Dreptate și justiție, capabil să absoarbă energiile. Este ceea ce AUR ar putea să devină dacă ar avea statul în spate, ca să zic așa. Dreptate și Justiție a fost și el un partid mainstream, a guvernat Polonia, a avut rezultate bune, s-a întâlnit cu Trump, era pregătit să absoarbă orice presiune. Obstinația românească a fost însă că «noi suntem și slabi, și neputincioși, hai să fim performanți, să nu avem extremism». Noi nu suntem Polonia, nu suntem Ungaria. Deci am eradicat orice discuție despre subiectul ăsta.”

Iar urmările acestei abordări greșite sunt vizibile în prezent, când România a devenit o prezență irelevantă la nivel internațional.

Întregul podcast cu profesorul Dan Dungaciu poate fi urmărit aici.