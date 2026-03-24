Înșelătorii cu AI. Cum sunt atrași românii în capcane online tot mai credibile

Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei campanii de influențare care vizează populația României prin micro-targetare şi folosește personaje generate cu inteligenta artificială, prezentate în mod fals ca angajaţi ai Poliției Române sau ai Jandarmeriei Române. „Semnalăm o campanie de influențare cu micro-targetare la nivelul populației României, care exploatează emoțiile și contextul social pentru a testa tipul de conținut la care reacționează rapid și eficient utilizatorii de pe social media din România”, au scris reprezentanții instituției, într-o postare pe Facebook.

Potrivit instituţiei, postările, care par să redea situații reale, urmăresc să testeze reacţia publicului şi să identifice tipare de comportament online, iar ulterior să ajusteze mesajele de influențare.

„Deşi la prima vedere postările par să reflecte situaţii reale, scopul acestora de a testa reacţia publicului şi de a identifica tipare de comportament online precum şi realizarea unei micro-targetări la nivelul populaţiei, pentru a calibra ulterior mesajele de influenţare viitoare. Aceste tehnici sunt utilizate şi în alte state, pentru a înţelege ce tip de conţinut „prinde” la public şi pentru a construi în viitor campanii mai eficiente de influenţare”, a explicat DNSC.

Reprezentanții DNSC au explicat, de asemenea, că în aceeași categorie intră şi „medicamentele-minune”, care promit vindecări rapide, aplicații sau platforme care promit câștiguri financiare nerealiste, precum şi „descoperiri ascunse” menite să creeze senzațional.

„În unele cazuri, aceste tactici sunt asociate şi cu tentative de colectare a datelor personale sau fraude online”, au afirmat experții în securitate cibernetică.

În aceste situații, utilizatorii sunt sfătuiți să nu distribuie conținutul suspect, chiar dacă pare credibil, şi să verifice informațiile din surse oficiale, analizând atent imaginile, deoarece materialele generate de AI pot avea detalii nefirești.

De asemenea, trebuie să fie atenți la inconsecvențele din text, voce sau comportamentul personajelor şi să caute confirmări din mai multe surse independente.