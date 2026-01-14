Emma Răducanu va fi cap de serie numărul 28 la Australian Open

Emma Răducanu va fi listată ca favorită pe poziția 28 la ediția din acest an a Australian Open. Această clasificare îi oferă sportivei britanice un loc important pe tabloul principal, reflectând rezultatele de la competițiile internaționale, informează Express.

Australian Open a anunțat oficial lista capilor de serie pentru primul Grand Slam al anului, iar vestea este cu siguranță motivantă pentru Emma Răducanu. Jucătoarea britanică a declarat că unul dintre obiectivele sale principale este să fie favorită la marile turnee, ceea ce îi oferă avantajul de a evita adversarele de top în primele tururi.

La turneele de Grand Slam, primii 32 de jucători de pe clasament sunt desemnați capi de serie, asigurându-se astfel că nu se vor întâlni între ei înainte de runda a treia. În această ediție, Răducanu va ocupa poziția 28 pe tabloul principal al Australian Open, care debutează duminică.

Lista completă a capilor de serie a fost făcută publică înainte de ceremonia de tragere la sorți programată joi după-amiază pentru meciurile de simplu masculin și feminin. Pentru Răducanu, aceasta marchează prima apariție ca favorită la un Grand Slam după US Open 2022, când a fost cap de serie numărul 11, la un an după ce câștigase titlul. La Flushing Meadows, însă, campioana en-titre a fost eliminată surprinzător în primul tur de Alizé Cornet.

Numărul 1 britanic, Emma Răducanu, își va afla joi adversarele la tragerea la sorți de la Australian Open, beneficiind de avantajul că nu va întâlni nicio favorită în primele două runde.

Jucătoarea de 23 de ani se află printre cele 10 campioane de Grand Slam care sunt capi de serie la tragerea la sorți feminină, alături de Sabalenka,Iga Swiatek, Coco Gauff, Elena Rybakina, Madison Keys, Naomi Osaka, Jelena Ostapenko, Sofia Kenin și Marketa Vondrousova.

Indiferent de primul adversar, Răducanu merge la Melbourne Park cu moralul ridicat, după ce a obținut prima victorie în ultimele 109 zile. La finalul anului 2025, ea a fost nevoită să întrerupă sezonul din cauza unei boli care a afectat turneele asiatice și a ratat ultimele competiții programate în octombrie.

Pe lângă acest episod, Răducanu a avut și un mic accident în extrasezon: o ușoară accidentare la piciorul drept a determinat-o să petreacă două săptămâni la Barcelona, concentrându-se mai mult pe antrenamente de fitness și lovituri statice, limitând pregătirea efectivă pe teren.

Emma Răducanu și-a reluat sezonul competițional la începutul lunii ianuarie, participând la Cupa Unită, unde Marea Britanie a întâlnit Japonia. Britanica s-a retras din meciul împotriva lui Naomi Osaka și a pierdut ulterior în fața Mariei Sakkari în primul său meci al sezonului, Grecia învingând echipa Marii Britanii.

După această experiență, Răducanu a luat startul la turneul WTA 250 de la Hobart, unde a întâlnit-o pe Camila Osorio în prima rundă. Meciul a fost întrerupt din cauza ploii în setul al doilea, când jucătoarea britanică conducea cu 1-0 la seturi și era condusă cu 2-4.

Partida a fost reluată miercuri, iar Răducanu a reușit să câștige cu 6-3, 7-6(2), obținând astfel prima sa victorie după 109 zile, de la succesul în fața Cristinei Bucșa la China Open, pe 27 septembrie 2025.

Britanica s-a calificat automat în sferturile de finală de la Hobart, după ce adversara sa din runda a doua, Magdalena Frech, s-a retras din cauza unei accidentări. Această serie de meciuri îi oferă un moral crescut înainte de debutul la Australian Open.