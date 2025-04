Social Emil Constantinescu, despre moartea Papei Francisc: Am pierdut un om al dialogului şi al întâlnirii cu Celălalt







Fostul președinte Emil Constantinescu a declarat luni că, odată cu moartea Papei Francisc, omenirea a pierdut „un om al dialogului și al întâlnirii cu Celălalt”.

Vizita Papei din 2019, un moment impresionant pentru Constantinescu

Fostul președinte a declarat că odată cu decesul Suveranului Ponif, lumea a pierdut un om al dialogului și a evidențiat importanța vizitei sale în România, care a marcat 20 de ani de la vizita istorică a Papei Ioan Paul al II-lea.

„Prin moartea Papei Francisc, am pierdut un om al dialogului şi al întâlnirii cu Celălalt. Am fost profund impresionat că a venit în România pentru a marca 20 de ani de la sosirea Papei Ioan Paul al II-lea, prima vizită a unui Suveran Pontif într-o ţară majoritar ortodoxă după nouă sute de ani de la Marea Schismă, pe care am iniţiat-o împreună cu Patriarhul Teoctist”, a afirmat, luni, acesta.

„Papa Francisc şi-a asumat această misiune ecumenică, pe care a continuat-o sub semnul păcii, într-o lume care trăieşte sub primejdia războiului”, a mai afirmat Emil Constantinescu.

Papa Francisc va fi înmormântat în afara Vaticanului

Vaticanul a anunțat în cursul zilei de luni că Papa Francisc a murit la vârsta de 88 de ani, la ora la ora (locală) 7.55, (8.55, ora României). El a condus Biserica Catolică timp de 12 ani, fiind ales în martie 2013, după demisia istorică a predecesorului său, Papa Benedict al XVI-lea. El a fost primul papă iezuit, primul din America, primul din emisfera sudică și primul pontif non-european de la Papa Grigore al III-lea, care a fost în funcție cu peste 1.000 de ani în urmă.

Suveranul Pontif va fi înmormântat în Basilica Santa Maria Maggiore din Roma, fiind prima dată în ultimul secol când un papă este înhumat în afara Vaticanului. Această decizie a fost luată de Papa Bergoglio încă din 2013, potrivit presei italiene. Într-un interviu, acesta a explicat motivul alegerii sale, evidențiind devotamentul său profund față de Fecioara Maria și legătura specială pe care o are cu această biserică din capitala Italiei.

Locul ales pentru înmormântare se află foarte aproape de icoana Salus Populi Romani, care îi era extrem de dragă și pe care a vizitat-o de peste o sută de ori în calitate de Pontif. Icoana este situată în nișa de la intrare, pe partea stângă a Capelei Paoline.