Politica Emil Boc nu vrea să plece la Curtea Constituțională. Primarul Clujului vrea să își finalizeze mandatul







Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat că nu a existat nicio discuție despre o posibilă plecare la Curtea Constituțională, subliniind că își dorește să își finalizeze mandatul. „Nu înțeleg de unde a apărut acest subiect în dezbaterea publică”, a afirmat primarul.

Emil Boc a negat posibila numire la Curtea Constituțională

Într-un interviu live acordat Ziua de Cluj, Emil Boc a fost întrebat despre o posibilă numire la CCR. „Este o funcţie extrem de importantă în statul român.

Nu am solicitat, nu am primit, nu este niciun fel de subiect cu privire la această temă. Funcţia este onorantă, este una dintre cele mai importante din statul român, dar nu am solicitat, nu mă interesează, nu plec la Curtea Constituţională”, a răspuns el.

Primarul a adăugat că nu știe de unde a apărut această idee. „Nu înţeleg de unde a apărut subiectul în dezbatere publică. Am spus clar anul trecut, am candidat pentru funcţia de primar al Clujului.

Habar nu am cine întreţine constant această atmosferă. Pentru mine, cel mai important proiect politic pe care îl am este cel de primar al Clujului pentru ca, împreună cu clujenii, să ducem oraşul cât mai bine cu putinţă, să facem din Cluj un loc în care să ne simţim cât mai bine, să ne simţim acasă”, a mai declarat Boc.

Marcel Ciolacu vrea un avocat nu un procuror la CCR

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat că, pentru funcția de judecător al CCR care va deveni vacantă în două luni, ar prefera să propună un avocat, nu un procuror. Unul dintre numele discutate în PSD pentru această poziție este senatorul Robert Cazanciuc, procuror de profesie.

În 2022, când PSD a efectuat o numire anterioară la Curtea Constituțională, Marcel Ciolacu l-a susținut pe procurorul controversat Bogdan Licu, fost prim-adjunct al Parchetului General. Ciolacu a menționat că în coaliția de guvernare nu s-a discutat despre o posibilă plecare a lui Emil Boc din funcția de primar al Clujului pentru a ocupa un post la CCR.

Trei judecători de la Curtea Constituțională își vor încheia mandatul

Trei dintre cei nouă judecători ai Curții Constituționale își vor încheia mandatul în această vară: doi numiți de Parlament (Marian Enache și Attila Varga) și unul numit de președintele României (Livia Stanciu).

Negocierile pentru cele două mandate atribuite de Parlament sunt în curs de desfășurare în coaliția de guvernare.

UDMR, deși are doar 6% în Parlament, revendică un loc la Curtea Constituțională, argumentând că judecătorul care își finalizează mandatul, Attila Varga, a fost propus tot de formațiunea maghiară acum nouă ani.

Pe scurt, UDMR dorește continuitate, iar PSD și PNL nu pot opune rezistență, având în vedere că guvernul depinde de voturile maghiarilor. Csaba Asztalos, actualul președinte al CNCD, este favorit pentru a ocupa funcția, conform surselor politice.

Din partea PSD, senatorul Robert Cazanciuc, fost ministru al Justiției în Guvernul Ponta, insistă pentru un loc de judecător la Curtea Constituțională. Cazanciuc a dorit acest post și în 2022, dar Marcel Ciolacu a preferat să-l propună pe controversatul Bogdan Licu, procuror cu funcții de conducere în Parchetul General și apropiat al fostului președinte Klaus Iohannis.

În martie 2020, Licu a fost numit prim-adjunct al procurorului general de către Klaus Iohannis, în ciuda avizului negativ al Consiliului Superior al Magistraturii.