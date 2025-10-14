Politica

Emil Boc, la Bruxelles: Politica de coeziune e lipiciul care ne ține împreună

Emil Boc, la Bruxelles: Politica de coeziune e lipiciul care ne ține împreună
Emil Boc, primarul Clujului, a declarat că Rusia readuce dreptul forței în locul dreptului legilor. „Da, înțelegem că trăim în vremuri grele. Agresiunea rusă ne-a împiedicat să impunem în Europa domeniul legii, ei aduc dreptul forței. Ei readuc dreptul forței”, a spus fostul premier al României, la Bruxelles.

Emil Boc: Politica de coeziune nu trebuie neglijată

Primarul Clujului a subliniat că, deși apărarea rămâne o prioritate, politica de coeziune și legătura acesteia cu agricultura nu trebuie neglijate. El a avertizat că, dacă autoritățile locale și regionale vor fi puse în situația de a concura cu guvernele naționale și cu fermierii pentru alocarea fondurilor, esența proiectului european ar putea fi compromisă.

„Da, poate că vom avea mai puțini bani, dar să-i folosim cu înțelepciune pentru a ne spori competitivitatea, solidaritatea, coeziunea și să facem din libertatea de mișcare și de a sta o realitate în fiecare colț al UE”, a mai spus acesta,

„Libertatea de a sta e noua față a libertății europene”

Primarul Clujului a afirmat că dreptul de a rămâne, care presupune ca fiecare cetățean să poată trăi și prospera în propria țară, reprezintă o valoare esențială pentru Europa.

„Libertatea de a sta e noua față a libertății europene, dreptul de a-ți construe viitorul unde te-ai născut, nu doar acolo unde te muți. Transformând populația în regenerare din pierdere de talente în câștigarea de talente. Libertatea de a rămâne înseamnă să ai o alegere de a pleca, de a te întoarce sau a rămâne, toate la fel de posibile, toate la fel de respectate”, a mai spus acesta.

Investițiile, necesare în Europa

Fostul premier a subliniat necesitatea investițiilor în salarii competitive, educație, infrastructură și locuri de muncă. El a adăugat că este la fel de importantă susținerea învățării continue și crearea unui mediu care să asigure o calitate ridicată a vieții în toate comunitățile din Europa.

„Care este următorul nostru vis european? Care este următoarea noastră aspirație? Cred că aici e cheia: în fiecare colț al UE libertatea de a te mișca, dar și de a rămâne să fie o realitate. Asta cred că e esența Europei noastre și trebuie să ne asigurăm că atunci când le vom include când vom avea următorul cadru financiar multianual. (...) Politica de coeziune e lipiciul care ne ține împreună, fiind cel mai bun instrument pentru a ne asigura că fiecare colt al UE se bucură de libertatea de a rămâne și de libertatea de mișcare”, a mai spus Emil Boc.

Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor

Comitetul European al Regiunilor (CoR) a publicat cea de-a șasea ediție a Raportului anual al Uniunii Europene privind starea regiunilor și orașelor. Documentul a fost prezentat pe 13 octombrie de președintele Kata Tutto, la sesiunea de deschidere a celei de-a 23-a „Săptămâni europene a regiunilor și orașelor”, în fața liderilor europeni, naționali și regionali.

Raportul anual pentru 2025 analizează principalele provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană la nivel regional și soluțiile propuse la nivel local. Un sondaj realizat de IPSOS, la solicitarea Comitetului European al Regiunilor, evidențiază motivele pentru care aleșii locali și regionali apreciază sprijinul oferit de UE și modul în care consideră că ar trebui consolidată cooperarea europeană.

„Acest raport anual arată punctele de durere și presiune ale cetățenilor și teritoriilor noastre – dar recunoaște, de asemenea, ambiția, spiritul de conducere, creativitatea și capacitatea de inovare. Aceasta arată modul în care politica de coeziune ne ajută să menținem Europa puternică din interior. Această politică este cel mai concret, descentralizat și pe termen lung instrument de stabilizare al Europei, care ne unește prin valori și prin investiții comune în viitorul celeilalte părți”, a spus președintele Tüttő.

