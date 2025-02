Elon Musk, reacție pe rețeaua lui de socializare, după audierea lui Călin Georgescu

Miliardarul Elon Musk a avut prima reacție legată de audierea lui Călin Georgescu. Apropiatul lui Donald Trump a anunțat că acesta a fost arestat. Miercuri, fostul candidat la prezidențiale a fost dus la Parchetul General.

„Tocmai au arestat persoana care a câștigat cele mai multe voturi la alegerile prezidențiale din România. Este o mizerie”, a scris miliardarul pe X.

De asemenea, consilierul lui Donald Trump a distribuit postarea făcută de influencerul Johny St. Pete.

Elon Musk a manifestat interes față de situația pe care o traversează România. În noaptea de vineri spre sâmbătă, el a postat pe rețeaua X, un mesaj în care susține că „Soros și USAID subminează democrația în România”.

Consilierul lui Donald Trump o postare publicată de Mario Nawfal, un susținător al mișcării MAGA, care leagă o judecătoare a Curții Constituționale din România, Iulia Scântei, de „un agent al lui Soros” și fost consilier al președintelui Klaus Iohannis, Sandra Pralong.

În postare se arată că Sandra Pralong ar fi folosit ONG-ul RePatriot, finanțat de USAID, din care face parte și Iulia Scântei, pentru a influența anularea alegerilor prezidențiale.

They just arrested the person who won the most votes in the Romanian presidential election. This is messed up. https://t.co/hXjR4hrBcu

— Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2025