Elon Musk: În 10–20 de ani, munca va fi opțională, iar banii vor dispărea

Elon Musk lovește din nou cu o predicție șocantă despre viitor. CEO-ul Tesla spune că, peste 10–20 de ani, munca va fi opțională. Declarația a fost făcută la U.S.-Saudi Arabia Investment Forum, la Washington, unde a stat pe aceeași scenă cu șeful Nvidia, Jensen Huang, scrie Fortune.

Elon Musk, care a primit recent un uriaș pachet de compensații financiare de aproape 1.000 de miliarde de dolari, continuă să facă valuri cu viziunile lui despre Inteligență Artificială și roboți. Declarația vine însă într-un moment în care tot mai multe companii anunță concedieri „din cauza AI”, iar oamenii se întreabă tot mai des dacă nu cumva tehnologia le fură joburile.

„Va fi ca și cum ai practica un sport sau ai juca un joc video”, a spus el despre munca din viitor. „Munca va fi ca grădinăritul: o faci doar dacă îți place”. Musk a explicat ideea printr-o comparație simplă: poți să mergi la magazin să-ți cumperi legume sau poți să le cultivi în grădină. E mai greu să le cultivi singur, dar unii oameni o fac pentru că le place. Așa vede el și munca în viitor: nu o vei face pentru că trebuie, ci pentru că îți place.

Un viitor fără bani? Musk recunoaște că până la o lume în care munca e opțională mai e drum lung. Dar spune că direcția este clară și dă exemplu seria SF „Culture” a lui Iain Banks, unde tehnologia este atât de avansată încât banii nici nu mai există.

„Dacă AI și roboții continuă să evolueze, la un moment dat banii vor înceta să mai fie relevanți”, a spus el.

Întrebat ce părere are,

nu a intrat în discuția despre dispariția banilor, dar a fost de acord cu un lucru: toate joburile se vor schimba. El spune că multe dintre sarcinile grele, plictisitoare sau repetitive vor fi făcute de AI. „Dacă viața ta devine mai productivă și dacă lucrurile pe care le faci cu mare dificultate devin mai simple, este foarte probabil ca, tocmai pentru că ai atât de multe idei, să ai mai mult timp să te ocupi de și mai multe lucruri”, a spus Huang, potrivit Fortune.

Predicțiile radicale ale lui Musk alimentează dezbaterea globală despre viitorul muncii, rolul inteligenței artificiale în economie și felul în care societatea se va adapta la un posibil viitor în care a lucra nu mai este o necesitate, ci o alegere.

Lume fără joburi sau lume cu prea mult de făcut? Deocamdată, realitatea e una paradoxală: pe de o parte, AI promite să ne ia o parte din muncă, pe de altă parte, oamenii par mai stresați, mai presați de timp și mai conectați ca oricând.