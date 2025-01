Elon Musk, criticat de CTP: Gestul său este emblematic pentru ce vrea să facă Trump

CTP spune că Elon Musk ar fi vrut să audă „Heil Musk” atunci când a ridicat brațul drept în aer, gest considerat că ar fi fost salutul nazist. Cu toate acestea, o organizație care se ocupă cu monitorizarea antisemitismului a declarat că acțiunea sa a fost doar un gest de entuziasm.

Cristian Tudor Popescu crede că „Elon Musk a vrut să fie, la inaugurarea lui D.J. Trump, cât se poate de limpede: după ce și-a transportat brațul drept „la pept”, l-a smucit într-un viguros salut nazist. N-a strigat și „Heil Trump!” întrucât ce vrea el să audă până la urmă este „Heil Musk!”. Poate o s-o facă vicepreședintele J.D., cel care îl numea odinioară pe D.J. „Un Hitler american”.

Jurnalistul afirmă că acțiunea lui Elon Musk simbolizează intențiile lui Donald Trump, care a acordat grațiere pentru 1.500 de persoane acuzate de atacarea Capitoliului pe 6 ianuarie 2020.

„Gestul lui Elon Musk este emblematic pentru ce vrea să facă Trump, care tocmai a grațiat 1.500 de acuzați de atacarea Capitoliului în 6 ian. 2020, între care neonaziștii din grupările „Băieții Mândri” și „Păstrătorii Jurământului”, chitiți să-l spânzure pe republicanul Mike Pence și s-o lichideze pe democrata Nancy Pelosi”.

Cristian Tudor Popescu merge mai departe cu analiza sa invocând „un nou pact Ribbentrop-Molotov cu Rusia lui Stalin, mă rog, Putin, pentru împărțirea Europei.

În acest scop, spune jurnalistul, „Uniunea Europeană trebuie spartă și țările Europei stăpânite bucată cu bucată de SUA, în afară de cele „dă-le dracului!” Moscovei. UE este atacată acum și de la Est și de la Vest, situație mai rea decât în Al Doilea Război Mondial”.

Fake News Media lies about Elon Musk again. This was not a "Nazi" gesture. Elon was gesturing that his heart goes out to the crowd.

Context matters. pic.twitter.com/nx00j95pz1

— Wojciech Pawelczyk (@WojPawelczyk) January 20, 2025