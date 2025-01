Elon Musk și gestul său de pe scena de la One Arena. Reacții în toată lumea. Video

Elon Musk, în timpul ceremoniei de învestire a președintelui Donald Trump, a stârnit uimire cu un gest care semăna cu un salut nazist. Totuși, o organizație care monitorizează antisemitismul a afirmat că gestul său nu a fost nimic altceva decât un simplu moment de entuziasm.

Elon Musk a catalogat criticile referitoare la gestul său cu mâna ca fiind un atac „obosit”. El a urcat pe scena de la Capital One Arena din Washington, fiind întâmpinat cu aplauze entuziaste, ridicând brațele și exclamând: „Yesssss”.

„Aceasta nu a fost o victorie obișnuită. A reprezentat un moment crucial în evoluția civilizației umane. A avut cu adevărat o importanță semnificativă. Vă sunt recunoscător pentru că ați contribuit la realizarea ei. Mulțumesc!”, a declarat Elon Musk.

Muşcându-şi buza inferioară, s-a lovit cu mâna dreaptă peste inimă, cu degetele desfăcute. Apoi, a ridicat braţul drept într-un unghi ascendent, cu palma orientată în jos şi degetele unite. După aceea, s-a întors şi a repetat acelaşi gest cu mâna, îndreptându-se către mulţimea din spatele său. Iar aceste acțiuni au fost evaluate rapid pe internet.

„Inima mea este alături de voi. Datorită vouă, viitorul civilizației este garantat”, a afirmat el în timp ce își finaliza gestul controversat.

Jerusalem Post s-a întrebat dacă Elon Musk a făcut un Sieg Heil la inaugurarea lui Trump. Cu toate acestea, Liga Anti-Defăimare, care se ocupă cu monitorizarea antisemitismului, a explicat:

„Se pare că Elon Musk a avut un comportament neobișnuit într-un moment de entuziasm, dar nu a fost un salut nazist. Totuși, apreciem și înțelegem că oamenii pot fi foarte sensibili în astfel de situații”, a explicat organizația.

Fake News Media lies about Elon Musk again. This was not a "Nazi" gesture. Elon was gesturing that his heart goes out to the crowd.

Context matters. pic.twitter.com/nx00j95pz1

— Wojciech Pawelczyk (@WojPawelczyk) January 20, 2025