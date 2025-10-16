Elisabeta Lipă, Camelia Potec, Dan Alexa și Amatto Zaharia, întâlnire de legendă!

Ediția aniversară a Galei Performanței & Excelenței, care marchează 15 ani de la debut, va aduce din nou în lumina reflectoarelor nume care au făcut istorie pentru România: Elisabeta Lipă, Camelia Potec, Dan Alexa și Amatto Zaharia, președintele Federației Române de Kempo și unul dintre promotorii cei mai respectați ai sporturilor de contact.

Prin forță, disciplină și respect, Amatto Zaharia a format generații de campioni și a transformat Kempo într-un simbol al performanței românești recunoscute pe plan internațional. Pe aceeași scenă vor fi celebrate și alte personalități de referință din sport, cultură, antreprenoriat și arte, într-o seară dedicată excelenței și valorilor autentice românești.

Pe scena galei vor urca și alte nume sonore ale României, din sport, televiziune și artă: Andreea Marin, Ilinca Vandici, Anda Adam, Cătălin Botezatu, Anamaria Prodan, Dr. Viorica Chiurciu, Alexandra Suteu, dar și tineri campioni care scriu deja istoria noii generații. Ei vor fi celebrați într-o atmosferă de gală autentică, unde eleganța, performanța și emoția se vor împleti într-un spectacol al valorilor românești. „Această ediție are o semnificație specială: 15 ani de muncă, emoție și recunoștință pentru oamenii care au făcut România mai bună prin ceea ce sunt și prin ceea ce lasă în urmă”, declară Adela Diaconu, fondatoarea galei.

Evenimentul se va desfășura la Ambasad’Or Events, una dintre cele mai rafinate locații din România, și va fi prezentat de Filip George și Alexandra Suteu, profesioniști ai comunicării și evenimentelor premium. Gala aduce împreună campioni olimpici și mondiali, artiști, antreprenori și lideri de opinie – personalități care inspiră prin puterea exemplului lor.

Un rol esențial în promovarea evenimentului îl are agenția Press Book Media, condusă de Clara Ilie.

„Ediția aniversară reunește legende ale României din știință, sport, cultură și antreprenoriat. Este un eveniment care ne amintește că performanța nu se uită și că recunoștința e cea mai frumoasă formă de motivație”, spune Adela Diaconu. Partenerii ediției: Ambasad’Or Events, Douglas, Murfatlar Vinul, Biborțeni, Marabou Resort Brașov, Press Book Media, BeautyFree, ReflexionBox, Milano Therapy, Cofetăria Palatul, Luxury by Lideea, Style Up by Luminița Ungureanu, și mulți alții. Gala Performanței & Excelenței 2025 promite o seară memorabilă: o întâlnire între eleganță, emoție și recunoaștere – dedicată celor care duc mai departe spiritul valorilor românești.