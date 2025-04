Social Eliminarea materialului video al lui Marius Tucă. Vasile Bănescu respinge presiunile pentru demisie







Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) se află în centrul unei dispute aprinse după ce a decis să elimine un material video realizat de jurnalistul Marius Tucă.

CNA în mijlocul unei controverse după decizia privind Marius Tucă

În urma acestei acțiuni, au apărut reacții puternice din partea presei și publicului, unele considerând măsura ca o aplicare corectă a reglementărilor, în timp ce altele o interpretează drept o formă de cenzură.

Vasile Bănescu, membru al CNA, a oferit clarificări asupra deciziei instituției, explicând că aceasta a fost luată din cauza încălcării unor norme legate de dezinformare.

Vasile Bănescu respinge cererea de demisie

Într-un interviu acordat, Bănescu a respins ferm cererea de demisie și a subliniat că nu a avut niciodată intenția de a limita libertatea de exprimare.

Acesta a explicat că, dacă ar fi simțit vreodată că a fost implicat într-o acțiune care ar fi contravenit acestui drept fundamental, și-ar fi dat demisia imediat.

"Dacă aș fi avut vreun rol negativ în limitarea libertății de exprimare, mi-aș fi dat demisia imediat", a declarat Bănescu. În plus, el a adăugat că întotdeauna a fost deschis dialogului cu jurnaliștii și nu s-a sustras niciodată întrebărilor acestora.

Clarificări și scuze din partea lui Vasile Bănescu

Vasile Bănescu a continuat să clarifice contextul în care a folosit expresia "lovitură de stat" într-o discuție, spunând că a fost sub presiunea momentului și că nu a fost vorba de o acuză generalizată la adresa presei.

"Am folosit o expresie sub presiunea momentului, dar nu am vorbit niciodată despre jurnaliști în general, ci doar despre o situație specifică", a explicat el.

De asemenea, Bănescu și-a cerut scuze pentru formulările care au stârnit controverse, reafirmându-și respectul pentru libertatea presei și pentru principiile democrației. "Democrația este cel mai mare dar în spațiul social al acestei lumi", a concluzionat Bănescu, scrie ziare.