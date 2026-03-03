ISJ Vrancea vrea ca elevii blocați în Dubai să facă școală online

Inspectoratul Școlar Județean Vrancea a transmis unităților de învățământ din județ o solicitare prin care recomandă ca elevii care se află încă în Dubai să poată participa la ore în sistem online, până la întoarcerea în România. Demersul vine în contextul în care 28 de elevi nu au reușit să revină la timp dintr-o deplasare organizată în perioada vacanței școlare.

Potrivit informațiilor comunicate de instituție, adresele către școli au fost transmise marți, iar recomandarea vizează cei 28 de elevi din mai multe unități de învățământ vrâncene, aflați în Dubai după o deplasare desfășurată între 23 februarie și 1 martie 2026, în timpul vacanței.

Conform precizărilor oficiale, excursia a fost organizată în regim privat de reprezentanții unui centru educațional privat coordonat de Ligia Harasim. Inspectoratul a subliniat că nu are competențe în ceea ce privește aprobarea deplasărilor elevilor realizate în vacanță, atunci când acestea sunt organizate privat, motiv pentru care proiectul nu a fost supus avizării instituției.

Inspectorul școlar general a aflat despre existența acestei deplasări din spațiul public, iar la data de 28 februarie 2026 a luat legătura cu Ligia Harasim, care nu este angajată în sistemul de învățământ preuniversitar de stat din județul Vrancea. Din informațiile obținute, aceasta coordonează grupul format din 28 de elevi proveniți din mai multe școli, însoțiți de un cadru didactic de la Școala Gimnazială „Ion Basgan”, profesoara Nedelcu Oana, care își însoțește fiica în această deplasare.

Începând cu 28 februarie, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea a păstrat legătura atât cu elevii și însoțitorii acestora, cât și cu reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării. Instituția a transmis că elevii se află în siguranță, iar situația lor este urmărită de Consulatul României din Dubai.

Cei 28 de elevi au rămas în Emiratele Arabe Unite în contextul conflictului militar din regiune, care a dus la închiderea spațiului aerian pentru zborurile comerciale. Potrivit declarațiilor oferite pentru news.ro de inspectorul general școlar Livia Marcu, este vorba despre 27 de elevi din Vrancea și unul din alt județ, plecați în excursie în perioada vacanței, cu acordul exclusiv al părinților.

Aceasta a precizat că, începând de luni, elevii înregistrează absențe, întrucât ar fi trebuit să revină la cursuri, iar părinții urmează să facă demersurile necesare pentru motivarea acestora.