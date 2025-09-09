Politica Elevii din Transnistria, între bănci și poligoane. Școlile continuă militarizarea tinerilor







Republica Moldova. Pentru câteva sute de elevi din clasele a X-a și a XI-a din școlile aflate sub controlul regimului de la Tiraspol, începutul noului an școlar nu marchează doar reluarea cursurilor obișnuite, ci și continuarea pregătirii pentru serviciul militar. Disciplina obligatorie „Instruire militară de bază” face parte dintr-un program complex care urmărește să pregătească tinerii pentru încadrarea în structurile paramilitare locale și să le insufle loialitate față de regimul separatist.

Potrivit unui raport elaborat de Promo-Lex, elevii participă la tabere de pregătire militară, reconstituiri ale unor episoade de război, lecții de propagandă. De asemenea concursuri de literatură, ateliere de pictură și modelaj cu tematică militară, precum și competiții de tragere. Autoritățile justifică această disciplină prin existența unei „blocade economice” și a unor „state vecine ostile și agresive”.

Documentele regimului de la Tiraspol arată că scopurile principale ale disciplinei sunt cultivarea conștiinței patriotice, a loialității față de „patrie”. De asemenea și pregătirea elevilor pentru apărarea regiunii. Predarea acestei discipline continuă practicile sovietice, când elevii învățau elementele de bază ale serviciului militar pentru a dobândi valori și atitudini care să normalizeze revizionismul și agresiunile militare.

„Ordinul așa-zisului minister al Educației de la Tiraspol subliniază că elevii trebuie să înțeleagă importanța apărării suveranității. De asemenea responsabilitatea personală și îndeplinirea datoriei constituționale. Pregătirea militară a fost introdusă în școlile regiunii în 1993 de Igor Smirnov, iar un decret ulterior din 2000 a prevăzut dotarea instituțiilor de învățământ cu cabine speciale, poligoane, materiale vizuale și terenuri pentru instruire practică”, se menționează în raportul Promo-Lex.

Băieții sunt obligați să studieze „Instruirea militară de bază”, iar fetele pot participa opțional. Elevii au două ore pe săptămână, totalizând 136 de ore pe parcursul liceului. În clasa a X-a, aceștia învață concepte militare fundamentale, tipuri de arme și reguli de funcționare ale structurilor paramilitare. În clasa a XI-a, instruirea devine mai avansată. Tactici de luptă, topografie militară, utilizarea armamentului și pregătire fizică, culminând cu o tabără militară de trei zile.

Programul include de asemenea tactici de luptă moderne, conducerea unui pluton de infanterie, orientare topografică, trageri și respectarea normelor de siguranță, protecție CBRN. Precum și pregătire pentru situații de urgență, precum și exerciții fizice aplicate militar. Lecțiile sunt predate de instructori cu experiență militară. Clasele sunt organizate în „plutoane” și grupe, cu elevi desemnați drept comandanți.

Participarea este obligatorie, iar programul nu este ocazional, ci parte a unei instruiri continue. Elevii sunt supuși indoctrinării ideologice, fiind învățați să accepte narațiuni ale regimului care justifică conflictele și percep amenințări constante din partea Republicii Moldova și a Ucrainei. În plus, violența, hărțuirea fizică și psihologică sunt larg răspândite în cadrul acestor unități.

Potrivit Promo-LEX, disciplina este predată de ofițeri în rezervă sau instructori militari desemnați special, în strânsă colaborare cu așa-numitul „minister al apărării” și cu unități paramilitare locale.

„Fiecare clasă este denumită pluton și este împărțită în trei grupe, iar dintre elevi sunt desemnați comandanți de pluton și comandanți de grupă, care sunt instruiți suplimentar”, se menționează în raport.

Federația Rusă, prin regimul de la Tiraspol, continuă să militarizeze copiii și tinerii din Transnistria, folosind o gamă largă de metode. În eventualitatea unui proces de reintegrare, cei responsabili pentru încălcarea drepturilor copilului trebuie trași la răspundere. Este necesară elaborarea unei legislații clare și evaluarea gradului de responsabilitate a persoanelor implicate în militarizare, rusificare și propagandă, pentru a proteja sistemul educațional și a sprijini reconcilierea și justiția.