Elena Udrea afirmă că îl susține pe eurodeputatul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, într-o postare publicată pe Facebook, în care face referire și la promovarea acestuia pe listele PMP la alegerile europarlamentare din 2014.

Fostul ministru susține că rămâne consecventă deciziilor pe care le-a luat în trecut și afirmă că îl consideră în continuare potrivit pe Siegfried Mureșan, despre care spune că a fost propus de „aripa Bolojan din PNL, USR și UDMR”, făcând totodată o referire la politicianul maghiar Peter Magyar.

Postarea include și o serie de afirmații privind contextul în care Mureșan a ajuns europarlamentar în urmă cu peste un deceniu, precum și comentarii la adresa unor persoane și grupuri politice. Aceste afirmații reprezintă exclusiv poziția exprimată de Elena Udrea și nu sunt însoțite de dovezi în mesajul publicat.

În mesajul publicat pe Facebook, Elena Udrea amintește că l-a plasat pe Siegfried Mureșan pe locul al doilea pe lista PMP pentru alegerile europarlamentare din 2014, susținând că această alegere este confirmată în prezent de actualul context politic.

Totodată, fostul ministru afirmă că, la momentul respectiv, decizia sa nu ar fi fost influențată de alte considerente, ci de recomandarea primită din partea Elenei Băsescu și de sprijinul acordat campaniei de către Gheorghe Ștefan, cunoscut sub porecla „Pinalti”.

În aceeași postare de pe Facebook, Elena Udrea face referire și la dosarul Microsoft, afirmând că nu știa la acea vreme proveniența banilor despre care vorbește și adăugând că fostul primar Gheorghe Ștefan a executat o pedeapsă în acest dosar.

Mesajul este încheiat într-o notă ironică:

„Nu știam atunci ca din banii din Microsoft, dar oricum nu cred ca acest amănunt ar fi contat, cum nu contează nici acum. Pinalty a făcut deja pușcărie în acest dosar, deci justiția a funcționat, e OK treaba azi.”