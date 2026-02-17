Elena Udrea și Giovanni Becali, corespondență secretă. Ce și-au scris cei doi

Giovanni Becali a explicat că pe vremea în care a fost închis a corespondat cu Elena Udrea. Mai exact cei doi și-au scris, chiar dacă erau în centre de detenție diferite.

Cei doi oameni de afaceri au corespondat atunci când se aflau după gratii. Elena Udrea se afla în arest preventiv la Târgșor, iar Giovanni la Poarta Albă.

”I-am scris și Elenei Udrea, mi-a scris și ea mie. Mai corespondam prin scrisori. O femeie tare. Ea era la Târgșor. Eram curios dacă acolo erau facilități sau ceva. Și mi-a spus că e un dezastru și acolo. Nu mai spun ce cuvinte urâte mi-a spus că nu e cazul. Eu eram la Poarta Albă și ea era la Târgșor și corespondam prin scrisori. Să vedem care e situația”, a povestit impresarul.

Chiar dacă se tot vorbea despre schimbări în închisori la momentul acela nu s-a întâmplat nimic în acest sens. ”Tot se vorbea atunci despre schimbări în penitenciare.

Era atunci un ministru al justiției, o femeie, a venit prin Penitenciare că face, drege, și nu a făcut nimic. Abia acum au început să se schimbe lucrurile. Probabil și pentru că mulți dintre noi am făcut ceva în sensul acesta. Dar eu nu mă plâng”, a mai adăugat omul de afaceri.

Giovanni Becali a mai explicat că în cazul lui Gică Popescu cea care l-a salvat a fost soția. ”Am corespondat și cu Elena Udrea și cu alte VIP-uri de atunci. Cel mai tare poate a fost Piedone. Copos a fost cu Popescu la Rahova. Fratele lui Marian Iancu a stat cu noi în cameră. Lui Gică Popescu i-a fost foarte greu. Salvarea lui a fost soția.

Zi de zi venea la el. Ea este avocat. Ca să-i țină psihicul și să vorbească cu el. Nu a fost zi de la Dumnezeu. E vorba de așa nevastă de pus în ramă. Borcea avea un avocat care venea numai la 2-3 noaptea. Atunci putea să vină avocatul că făcea traseu București-Constanța”, a mai spus impresarul.