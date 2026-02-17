Monden

Elena Udrea și Giovanni Becali, corespondență secretă. Ce și-au scris cei doi

Comentează știrea
Elena Udrea și Giovanni Becali, corespondență secretă. Ce și-au scris cei doiElena Udrea / sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Giovanni Becali a explicat că pe vremea în care a fost închis a corespondat cu Elena Udrea. Mai exact cei doi și-au scris, chiar dacă erau în centre de detenție diferite.

Giovanni Becali scrisori către Elena Udrea

Cei doi oameni de afaceri au corespondat atunci când se aflau după gratii. Elena Udrea se afla în arest preventiv la Târgșor, iar Giovanni la Poarta Albă.

”I-am scris și Elenei Udrea, mi-a scris și ea mie. Mai corespondam prin scrisori. O femeie tare. Ea era la Târgșor. Eram curios dacă acolo erau facilități sau ceva. Și mi-a spus că e un dezastru și acolo. Nu mai spun ce cuvinte urâte mi-a spus că nu e cazul. Eu eram la Poarta Albă și ea era la Târgșor și corespondam prin scrisori. Să vedem care e situația”, a povestit impresarul.

S-au schimbat lucrurile după ce au plecat ei

Chiar dacă se tot vorbea despre schimbări în închisori la momentul acela nu s-a întâmplat nimic în acest sens. ”Tot se vorbea atunci despre schimbări în penitenciare.

ANAF scoate la licitație colecția de tablouri confiscată de la Darius Vâlcov. Care sunt prețurile de pornire
ANAF scoate la licitație colecția de tablouri confiscată de la Darius Vâlcov. Care sunt prețurile de pornire
Cine este Jeanne Shaheen, senatoarea a încurcat Bucureștiul cu Budapesta, în fața românilor. Cum a intrat în istoria statului New Hampshire
Cine este Jeanne Shaheen, senatoarea a încurcat Bucureștiul cu Budapesta, în fața românilor. Cum a intrat în istoria statului New Hampshire
Giovanni Becali

Giovanni Becali. Sursa foto: Captură video/Youtube

Era atunci un ministru al justiției, o femeie, a venit prin Penitenciare că face, drege, și nu a făcut nimic. Abia acum au început să se schimbe lucrurile. Probabil și pentru că mulți dintre noi am făcut ceva în sensul acesta. Dar eu nu mă plâng”, a mai adăugat omul de afaceri.

Gică Popescu salvat de soție

Giovanni Becali a mai explicat că în cazul lui Gică Popescu cea care l-a salvat a fost soția. ”Am corespondat și cu Elena Udrea și cu alte VIP-uri de atunci. Cel mai tare poate a fost Piedone. Copos a fost cu Popescu la Rahova. Fratele lui Marian Iancu a stat cu noi în cameră. Lui Gică Popescu i-a fost foarte greu. Salvarea lui a fost soția.

Zi de zi venea la el. Ea este avocat. Ca să-i țină psihicul și să vorbească cu el. Nu a fost zi de la Dumnezeu. E vorba de așa nevastă de pus în ramă. Borcea avea un avocat care venea numai la 2-3 noaptea. Atunci putea să vină avocatul că făcea traseu București-Constanța”, a mai spus impresarul.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:00 - Nicușor Dan sfidează „Sistemul” și pleacă la Washington. Curaj nebun sau sinucidere diplomatică?
11:58 - Exclusiv. Ștefan Popescu explică schimbarea de stil la Phenian și a lui Kim Jong-un, de la rachete la imaginea de tată
11:52 - Consumul de antidepresive, în creștere în Republica Moldova. Aproape 1,3 milioane de cutii, vândute într-un an
11:44 - ANAF scoate la licitație colecția de tablouri confiscată de la Darius Vâlcov. Care sunt prețurile de pornire
11:37 - Funcțiile-cheie din Parlamentul European declanșează negocieri și rivalități
11:25 - Cine este Jeanne Shaheen, senatoarea a încurcat Bucureștiul cu Budapesta, în fața românilor. Cum a intrat în istoria ...

HAI România!

Nicușor Dan sfidează „Sistemul” și pleacă la Washington. Curaj nebun sau sinucidere diplomatică?
Nicușor Dan sfidează „Sistemul” și pleacă la Washington. Curaj nebun sau sinucidere diplomatică?
Leo Taxil, cel mai mare troll din istorie, a inventat "secretele oculte" ale masoneriei
Leo Taxil, cel mai mare troll din istorie, a inventat "secretele oculte" ale masoneriei
La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu
La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale