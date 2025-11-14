Economia României, în scădere. Recesiunea e la un pas distanță

Produsul Intern Brut (PIB) al României a scăzut, în termeni reali, în trimestrul III al anului 2025 față de trimestrul II, cu 0,2%, potrivit datelor „semnal” publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Produsul Intern Brut a înregistrat o creştere de 1,6 % faţă de acelaşi trimestru din anul 2024 pe seria brută şi o creştere de 1,4% pe seria ajustată sezonier.

În perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2025, Produsul Intern Brut al țării noastre a crescut cu 0,8% comparativ cu perioada 1 ianuarie - 30 septemrbie 2024, pe seria brută şi cu 1,4% pe seria ajustată sezonier”, mai arată datele publicate de INS.

Seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul III 2025, fiind revizuită faţă de varianta publicată în comunicatul de presă din 10 octombrie 2025.

În trimestrul III 2025, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,2%. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul Intern Brut a crescut cu 1,4%.

În primele nouă luni din acest an, comparativ cu perioada similară din 2024, Produsul Intern Brut a crescut cu 1,4%.

Pe serie brută, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul Intern Brut, în trimestrul III 2025, a înregistrat o creştere cu 1,6%.

În primele nouă luni, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, Produsul Intern Brut s-a majorat cu 0,8%, tot pe serie brută.

Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimării Produsului Intern Brut pentru trimestrul III 2025 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului Intern Brut pentru trimestrul II 2025, publicată în comunicatul de presă din 10 noiembrie 2025, astfel:

- rezultatele trimestrului I 2024, comparativ cu trimestrul IV 2023, nu au fost revizuite (100%);

- rezultatele trimestrului II 2024, comparativ cu trimestrul I 2024, nu au fost revizuite (99,6%)

- rezultatele trimestrului III 2024, comparativ cu trimestrul II 2024, au fost revizuite de la 100,4% la 100,6%

- rezultatele trimestrului IV 2024, comparativ cu trimestrul III 2024, au fost revizuite de la 100,6% la 100,5%;

- rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 100% la 100,1%;

- rezultatele trimestrului II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, au fost revizuite de la 101,2% la 101%.

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană.