E oficial! Cutremur pe scena politică. Miniștrii USR-PLUS și-au dat demisia

Mișcare de forță în coaliția de guvernare. Miniștrii USR-PLUS și-au dat demisia din Guvernul condus de Florin Cîțu. Anunțul a fost făcut de co-președintele partidului, Dan Barna. Reprezentanții USR-PLUS doresc forțarea moțiunii de cenzură îndreptate împotriva Guvernului și pun presiuni pe premierul Florin Cîțu să se prezinte în fața Plenului Reunit al Parlamentului.

USR-PLUS a ieșit de la guvernare. „Miniștrii se retrag din cabinetul Florin Cîțu”

Dan Barna: „Am fost, într-adevăr, un partid altfel. (n.r.Este) un sistem gândit și croit pentru risipă, pentru furt, pentru corupție și pentru proastă guvernare explicită și lucrul acesta s-a văzut și din păcate se vede și în aceste zile. Nu am ezitat să vorbim când poate ne era mai comod să tăcem. Nu am ezitat să ne asumăm o guvernare grea, dar privind spre viitor cu toată această speranță și tot acest optimism pe care colegii mei miniștrii și parlamentar și români care ne-au votat ne-au trimis în guvernarea României.

În aceste opt luni de zile care s-au scurs din momentul în care am intrat în Guvern, am adus în vârful administrației oameni onești, oameni competenți, oameni ai căror performanță au arătat că se poate și altfel în această Românie, nu într-o Românie de peste 10 sau 20 de ani. Ca să înțelegeți ce a însemnat USR PLUS la guvernare, o să vă spun ce au făcut, foarte pe scurt, fiecare dintre colegii mei miniștri, vineri, în ziua în care s-a depus moțiunea de cenzură.

Ioana Mihăilă a anunțat transparentizarea tuturor contractelor de achiziții din Ministerul Sănătății și a semnat ordinul prin care vaccinare devine gratuită până în 18 ani, până acum fiind până la 14 ani, iar părinții trebuiau să plătească 400 de euro atunci când îi aveau.

Cristian Ghinea a semnat cel mai important proiect de țară de la Revoluție, PNRR, și a trimis la Bruxelles toate documentele necesare astfel încât în luna aceasta vom avea aprobarea Comisiei Europene. A reușit o performanța incredibilă, să negocieze fiecare bucățică de text care se găsește acum în acest program.

Tot vineri, Cătălin Drulă a anunțat finalizarea a două licitații pentru două autostrăzi. Claudiu Năsui a deblocat plata pentru măsura 2 granturile pentru IMM-uri, iar Ciprian Teleman a finalizat proiectul de lege privind codul telecomunicațiilor și toate acestea s-au întâmplat într-o singură zi.

Dan Barna a răbufnit: „Nu se mai poate așa cu USR-PLUS”

De atunci, și eu, dar și colegii mei miniștri am rămas pe poziție având încredere în democrație, dar văzând ceea ce s-a întâmplat astăzi în BPR, am decis că nu mai putem merge mai departe cu un premier care guvernează fără un minim respect pentru protocolul de colaborare pentru colaborarea coaliției, pentru adevăr, un minim respect pentru ceea ce înseamnă interesele reale ale românilor. Este legitimă lupta internă politică într-un partid, dar atunci când ea este folosită pentru resursele națiunii și a arunca zeci de miliarde pentru promisiuni pentru primari, în interes electoral propriu, este un lucru pe care l-am spus și înainte, că nu putem să mergem mai departe. Nu se mai poate așa și nici nu se va mai putea așa cu USR-PLUS, pentru că aceasta este diferența pe care vrem să o aducem în România. Florin Cîțu a dinamitat conștient și perfect responsabil această coaliție, cu bună știință și cinism.

Florin Cîțu nu mai poate să fie premier și din acest motiv, miniștrii USR-PLUS se retrag din cabinetul Florin Cîțu. este o decizie pe care am luat-o împreună cu toți colegii, este susținută de Biroul național și în acest context ne prezentăm demisiile. O aveți aici și pe a mea și pe a celorlalți miniștri. Mâine dimineață, la prima oră, premierul va avea demisiile pe birou astfel încât să deblocăm această criză politică, care astăzi în Biroul permanent a devenit una ridicolă. Nu s-a întâmplat niciodată în 30 de ani și mă îndoiesc că s-a întâmplat într-o țară pretins democratică din lume ca oamenilor care au semnat o moțiune de cenzură să li se spună „Avem îndoieli serioase că semnătura pe care o aveți vă reprezintă”. Este un abuz grotesc care aruncă România în beciurile pseudo-democrației. Ceea ce s-a întâmplat astăzi ne arată că oricâte invenții sunt necesare pentru a fi votată moțiunea, trebuie să folosim și planul B. Planul A era moțiunea. Planul B era demisia pe care astăzi o anunțăm și o prezentăm, demisie prin care se deschide și procedura de prezentare și de venire în Parlament pentru o nouă investitură.

Sunt două variante: fie PNL acceptă că USR PLUS este un partener serios și responsabil pentru dezvoltare și atunci putem în câteva zile, cu un nou premier, să mergem mai departe și să facem acele reforme despre care prea mult am vorbit și prea puțin am făcut, fie PNL decide să funcționeze pe mecanismul Cîțu-Ciolacu, am văzut că PSD este alături în echipa câștigătoare. Este o variantă pentru România. Pot să vină cu un Guvern în Parlament, dacă obțin voturile, vom respecta acest lucru.

USR-PLUS vrea să continue la guvernare, dar nu în frunte cu Florin Cîțu. „Premierul și-a pierdut cinstea obrazului”

Este o decizie grea, pe care niciunul nu am luat-o ușor dar este un mesaj de care România are nevoie. După 30 de ani de glume politice și combinații, trebuia să vină și în România un partid care să spună – ori ne respectăm angamanetele, ori plecăm acasă. În acest moment, miniștrii USR-PLUS se retrag din cabinetul Cîțu. Mesajul și mandatul este unul foarte clar – un nou premier în cel mai scurt timp. Lucrurile se pot închide în câteva secunde.

(De ce nu se depun în această seară demisiile?) E deja seară, mâine dimineață la prima oră vom depune demisiile și nu, nu este un act al negocierilor. (Dacă premierul va pleca acasă, veți renegocia ministerele?) Noi considerăm că acest Guvern este al coaliției, când premierul își va da demisia, lucrurile pot să meargă la chei de a doua zi.

(Aveți ceva să vă reproșați în colaborarea cu PNL?) La nivel personal poate pot să-mi reproșez că am creat impresia că bunul simț înseamnă nepăsare. Am spus foarte clar, protocolul de colaborare – au fost încălcate toate de premierul Florin Cîțu. Premierul și-a pierdut cinstea obrazului.

Eu sper ca PNL să vadă în ce situație se afundă și să vadă că PNL-USRPLUS-UDMR este singura variantă de a guverna România. Sper ca moțiunea să devină realitate și să ajungă la vot. S-a blocat un instrument constituțional. E dreptul PSD să voteze pentru Florin Cîțu, nu e nicio rușine. E un blat pentru toată lumea.

(Mai aveți încredere în președinte?) Nu și-a exercitat rolul de mediator. Poate să-l folosească și în întâlnirea de mâine. Poate să arate României că putem depăși criza. Eu vreau să cred că oamenii care conduc această țară au responsabilitatea gesturilor și a cuvintelor lor. Premierul a spus că a decis să remanieze pe Stelian Ion și că își asumă acest lucru. premierul și-a asumat retragerea USR PLUS. Eu cred că această coaliție poate merge mai departe fără Cîțu.

Astăzi, USR PLUS spune foarte clar: Florin Cîțu trebuie să meargă acasă, coaliția poate să meargă mai departe cu un alt premier. (Va găsi premierul înlocuitori pentru miniștrii USR PLUS?) Aceasta este o întrebare pe care vă rog să o adresați premierului care nu are susținerea noastră. (A încercat PNL să remedieze situația?) Nu, cu excepția ședinței de la coaliție, nu au fost alte discuții.

Premierul Florin Cîțu a invitat USR-PLUS, înainte ca miniștrii să-și depună demisiile, la calm, dialog și negocieri, precizând că singura soluție pentru România este o guvernare de dreapta. Șeful Guvernului a mai precizat că va adopta rectificarea bugetară, marți, chiar fără prezența miniștrilor USR-PLUS. Demisia celor cinci miniștri ai USR-PLUS din cabinetul Cîțu înseamnă și foarte multe proiecte guvernamentale care rămân, practic, în aer.

Cum afectează demisiile miniștrilor USR PLUS guvernarea

Ministerul Sănătății, reprezentat de Ioana Mihăilă, cu rol crucial în criza sanitară, lasă în urmă un blocaj al plății personalului medical din centrele de vaccinare, care nu și-au primit banii de mai bine de trei luni de zile.

Una dintre cele mai mari dureri ale românilor e reprezentată de drumurile și autostrăzile din țară. După demisia lui Cătălin Drulă de la Ministerul Transporturilor, achiziția a 40 de trenuri noi este blocată. Reamintim că Guvernul României nu a mai achiziționat un tren nou încă din anul 2009.

Demisia lui Claudiu Năsui de la Ministerul Economiei înseamnă proiecte blocate pentru HoReCa – ajutoare financiare pentru cei care lucrează în domeniul ospitalității și un proiect pilot ce trebuia să înceapă de la 1 ianuarie. Acesta presupunea 0 taxe pe salariul minim.

Inventarierea activelor digitale ale statului și reorientarea sistemelor informatice neutilizate sub sistem informatic integral pentru emiterea actelor de stare civilă sunt două dintre proiectele de la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, reprezentat de Ciprian Teleman, care vor rămâne doar proiecte pe hârtie.

În cazul ultimului minister al celor de la USR PLUS, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, condus de Cristian Ghinea, vorbim despre zeci de milioane de euro compromise, pe care România ar urma să le primească de la Uniunea Europeană.