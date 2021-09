Reacție social-democraților europeni la alianța USR PLUS -AUR: „Este ruşinoasă şi de neînţeles”

Acesta este punctul de vedere al grupului Social – Democrat european (S&D), postat pe contul oficial de Twitter. Social-democrații europeni condamnă, astfel, colaborarea dintre USR PLUS și Partidul AUR care au decis să depună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Florin Cîțu.

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor (S&D) a transmis, într-o postare pe contul oficial de Twitter, că o alianţă între USR PLUS şi AUR, un partid extremist şi anti-european, pentru sprijinirea unei moţiuni de cenzură este ruşinoasă şi de neînţeles. Conform sursei citate, este mai sustenabilă o moţiune de cenzură care ar fi trebuit depusă împreună cu o formaţiune pro-europeană, precum PSD.

„O alianţă între USR PLUS care face parte din grupul «Reînnoim Europa» cu partidul anti-european şi extremist precum AUR este ruşinoasă şi de neînţeles! O majoritate pentru o moţiune de cenzură este mai sustenabilă cu un partid pro-european precum PSD”, se arată în postarea de pe Twitter a grupului S&D.

USR PLUS și Partidul AUR, alianță contra naturii

USR PLUS și Partidul AUR au depus, vineri seara, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Florin Cîțu. Documentul are titlul „Demiterea Guvernului Cîțu, singura șansă a României de a trăi!”, și a fost redactată inițial de cei din AUR. Ulterior, au fost curățate criticile la adresa miniștrilor USR PLUS și au fost lăsate doar cele la adresa premierului Florin Cîțu.

Cei din USR PLUS au fost, însă, de acord să păstreze titlul moțiunii AUR.

Colaborarea dintre USR PLUS și AUR vine în condițiile crizei politice declanșate de revocarea din funcție a ministrului Justiției Stelian Ion (USR). Decizia de revocare a fost luată de premierul Florin Cîțu în condițiile în care USR PLUS s-au opus adoptării PNDL 3. Acesta este un program de finanțare destinat comunităților din mediul rural, despre care USR PLUS susține că ar fi o formă de susținere financiară pentru clientela politică a PNL.

PSD le-a tras preșul de sub picioare celor din USR PLUS

Inițial, înainte ca USR PLUS și AUR să depună împreună o moțiune de cenzură, PSD, prin mai mulți lideri au dat asigurări că vor parlamentarii săi vor vota acest document, dacă va fi depus.

„Să depună moţiune AUR cu USR. Vă spun aici în exclusivitate. Să semneze AUR şi USR moţiunea şi noi o votăm şi pică guvernul Cîţu. Eu împreună cu toţi colegii mei o vom vota, vă promit. Au suficiente semnături, îi mai cer lui Orban, că pentru el o fac. E treaba lor. Eu am ce vota, nu depun moţioune de cenzură dacă nu am 234 de semnături. Nu se folosesc de PSD ca să îşi negocieze ei nemerniciile din Guvern şi funcţiile lor. Să depună ei o moţiune, USR-ul cu AUR-ul, să o depună la Parlament şi eu vă promit că toţi colegii mei, 157, o vor vota”, a declarat Marcel Ciolacu.

După ce înțelegerea dintre USR PLUS și AUR s-a concretizat, iar moțiunea a fost depusă în parlament, cei din PSD au făcut un pas înapoi. Marcel Ciolacu a postat pe Facebook un mesaj, vineri seara, în care le-a cerut noilor aliați să rezolve împreună criza politică.

„Alianța USR-AUR trebuie să propună o soluție pentru rezolvarea crizei politice. Înlocuirea lui Cîțu cu Orban sau cu Barna nu ar rezolva decât împărțirea ciolanului pentru actuala Coaliție, dar nu ar rezolva problemele românilor: sărăcia și creșterea prețurilor la alimente, medicamente și utilități”, a mai scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

Practic, se poate spune că PSD și-a împins adversarii politici într-o alianță cu Partidul AUR, al lui George Simion. Iar acum, după ce i-a făcut să se compromită, într-o „alianță toxică”, cu un partid anti-european şi extremist, PSD se spală pe mâni.

