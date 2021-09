Marcel Ciolacu aruncă bomba: 157 de parlamentari PSD vor vota moțiunea AUR-USR! Dacă o depun…

Președintele PSD, Marcel Ciolacu a făcut câteva precizări importante, în actuala criză politică, aseară la un post de televiziune: „Să depună moţiune AUR cu USR. Vă spun aici în exclusivitate. Să semneze AUR şi USR moţiunea şi noi o votăm şi pică guvernul Cîţu. Eu împreună cu toţi colegii mei o vom vota, vă promit. Au suficiente semnături, îi mai cer lui Orban, că pentru el o fac. E treaba lor. Eu am ce vota, nu depun moţioune de cenzură dacă nu am 234 de semnături. Nu se folosesc de PSD ca să îşi negocieze ei nemerniciile din Guvern şi funcţiile lor.

Să depună ei o moţiune, USR-ul cu AUR-ul, să o depună la Parlament şi eu vă promit că toţi colegii mei, 157, o vor vota.”,a declarat Marcel Ciolacu, președintele PSD, în exclusivitate, pentru România TV.

USR vrea să șantajeze PNL

„Asta înseamnă să încalci spiritul Constituţiei, să nu-i asculţi de români. A fost doar nevoia lui pentru ciolan. Acest Guvern s-a transformt în bâlci. E un bazar unde fiecare schimbă pentru interesul ei. E o singură moţiune de cenzură. Moţiunea scrisă de USR e o bătaie de joc. Iertaţi-mă, românii au alte aşteptări. Moţiunea lor vorbeşte de protocol, ce treabă are protocolul cu parlamentul? USR nici nu are cum să depună o moţiune.

De ce vorbim noi de moţiune? USR e la putere sau în opoziţie. Ei vor să se folosească de PSD? Ei, nu merge. Şantajezi Guvernul României? Şatajezi ce bani sunt pe la ministere? I-a păcălit pe români că facem o ţară fără penali, că nu vor mai fi pensii speciale. Când s-a vorbit de Cîţu că e penal au zis că e o problemă internă a PNL. E varianta că USR şi AUR să semneze moţiunea şi să o votăm noi.

Există o singură moţiune, a PSD şi să vorbim asupra textului. Eu din text trebuie să evit să vorbesc de Năsui.”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

USR a anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură

„Cele 80 de voturi ale USR PLUS care au ajutat la formarea actualei majorităţi sunt astăzi semnături pe moţiunea de cenzură pe care am anunţat-o aseară, după demiterea abuzivă şi lipsită de temei a ministrului Stelian Ion. Îi invităm alături de noi pe toţi parlamentarii responsabili şi interesaţi ca această criză politică declanşată de un prim-ministru iresponsabil să dureze cât mai puţin” a scris USR PLUS, pe o reţea de socializare.