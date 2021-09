Ultimatum pentru Florin Cîțu. USR-PLUS e pregătit să voteze moțiune de cenzură

Ultimatum pentru Florin Cîțu din partea USR-PLUS. Politicienii solicită coaliției de guvernare să înceapă de urgență negocierile pentru desemnarea unui nou premier la conducerea Guvernului. O altă opțiune a partidului pentru a-l forța pe Florin Cîțu să-și părăsească funcția era ca reprezentanții USR-PLUS să își dea demisia în bloc de la conducerea ministerelor.

USR-PLUS a renunțat la opțiune și a transmis că vor vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu, dacă discuțiile referitoare la înlocuirea premierului vor eșua.

USR-PLUS oferă ultimatumul. Va vota moțiunea de cenzură

„USR PLUS nu a girat şi nu va gira niciodată jaful din bani publici, în nicio formulă de guvernare. Cerem Coaliţiei să ia act de lipsa unei majorităţi care să susţină Cabinetul Cîţu şi solicităm declanşarea de urgenţă a negocierilor în Coaliţie pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un nou guvern.

În situaţia în care discuţiile din Coaliţie vor eşua în propunerea unui nou premier, USR PLUS va susţine o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Cîţu”, se arată într-un comunicat al partidului.

Stelian Ion va rămâne propunerea USR-PLUS la conducerea Justiției

În urma înlocuirii din funcție a premierului, USR-PLUS a decis să îl susțină în continuare pe Stelian Ion pentru poziția de ministru al Justiției. Reprezentanții partidului au precizat, miercuri seară, că fostului ministru nu i se poate reproșa nimic.

„Ministrul Stelian Ion este propunerea USR PLUS pentru viitorul guvern şi are tot sprijinul nostru pentru continuarea reformei din justiţie, inclusiv desfiinţarea SIIJ şi numirile procurorilor-şefi, procese întrerupte de iresponsabilitatea premierului Cîţu”, a mai transmis USR PLUS. Biroul Naţional a decis convocarea Comitetului Politic în data de 11 septembrie.

USR-PLUS a precizat că viitorul premier va fi desemnat tot din partea PNL, însă coaliția de guvernare are nevoie de un prim-ministru mult mai responsabil.

Florin Cîțu trebuie să plece de la conducerea Guvernului. „Mizerabil și mișelesc gest”

Co-președintele USR-PLUS Dan Barna a reacționat, în urma demiterii lui Stelian Ion, acuzându-l pe Florin Cîțu de abuz de putere. „Florin Cîțu a arătat în această seară că nu poate conduce nimic. Cu atât mai puțin un Guvern. Abuzul de putere, deciziile luate noaptea ca hoții nu sunt marca înregistrată a lui Liviu Dragnea. Iar Florin Cîțu a arătat că e mai rău decât Dragnea. Și asta pentru că înșală cu cinism și rea voință așteptările unui electorat care a cerut altceva. Florin Cîțu trebuie să plece”, a spus Dan Barna.

Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 din București, a reacționat la rândul ei: „Prim-ministrul României a dat foc coaliției de guvernare pentru lupta internă din PNL. Și a ales prost. A doua oară. Iar greșelile se plătesc. Scump. Mizerabil și mișelesc gest”.

„Promisiunea făcută primarilor PNL (nu cetățenilor români, cum spune premierul) e mai importantă decât stabilitatea și continuitatea Coaliției. Florin Cîţu demite fără motiv al doilea ministru USR PLUS, subordonând întregul guvern intereselor PNL. Acesta nu mai e un guvern de coaliție!”, s-a exprimat co-președintele USR-PLUS Dacian Cioloș.