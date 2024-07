International A știut Trump să își aleagă oamenii. Ce funcție va ocupa Fiona Hill, fosta sa consilieră







Fostul consilier al lui Donald Trump, Fiona Hill, a fost desemnată de noul guvern britanic de stânga să conducă o revizuire a capacităților de apărare. Într-o mișcare surprinzătoare, fostul consilier pe probleme de securitate de la Casa Albă se va alătura „echipei formidabile”.

Numirea sa este cel mai recent indiciu că noul guvern laburist ales dorește să facă incursiuni în rândul republicanilor. Această mișcare vine înainte de perspectiva din ce în ce mai probabilă a unei victorii a lui Trump în alegerile americane din noiembrie.

Cine este Fiona Hill?

Expertă în Rusia de origine britanică, Hill a fost consilier pentru securitate națională al fostului președinte timp de doi ani, până în 2019. Fiica unui miner din nord-estul Angliei, Hill s-a mutat în SUA pentru a-și studia diploma postuniversitară în limba rusă la Harvard. Ulterior, a lucrat ca analist de informații atât sub administrațiile Bush, cât și Obama, înainte de a fi angajată să lucreze pentru Trump.

De când a părăsit Casa Albă, ea a continuat să fie o voce influentă cu privire la Rusia lui Vladimir Putin. Anul trecut a declarat pentru POLITICO că războiul din Ucraina este un „război prin procură împotriva Statelor Unite”.

„Putin ar fi încântat dacă Trump ar reveni la putere. Anticipează, de asemenea, că Trump va scoate Statele Unite din NATO, că Trump va rupe sistemul de alianțe al SUA și că Trump va preda Ucraina”, a spus ea.

Partidul Laburist este văzut în mod tradițional ca aliat al democraților lui Joe Biden. Cu toate acestea, în ultimele luni, pe măsură ce se pregătea pentru guvernare, echipa lui Keir Starmer a avut misiunea de a ajunge la republicanii care îl susțin pe Trump.

Prim-ministrul a fost printre primii lideri mondiali care l-au sunat direct pe Trump după tentativa de asasinat de sâmbătă. El a vorbit cu fostul președinte timp de aproximativ 10 minute. De atunci s-a alăturat altor personalități europene pentru a condamna atacul.

Face planuri pentru Donald Trump

David Lammy, ministrul de externe, s-a întâlnit cu mai mulți aliați ai lui Trump în acest an. El a lăudat activitatea noului vicepreședinte ales, J.D. Vance. Este posibil ca noua administrație să fi simțit că există de recuperat. Mai ales că după mai mulți membri ai cabinetului Starmer au făcut anterior declarații critice la adresa lui Trump. Printre aceștia s-a aflat inclusiv Lammy. El l-a numit pe președintele de atunci, Trump, un „sociopat simpatizant neonazist” în 2018.

În perioada în care a lucrat la Casa Albă, Hill a fost director senior pentru afaceri europene și rusești. Acest lucru a plasat-o în centrul scandalului Russiagate care a zguduit mandatul lui Trump. Ea este considerată o apărătoare a Rusiei. Numirea sa este un indiciu că guvernul britanic va menține linia fermă a predecesorului său privind invazia Rusiei în Ucraina.

Revizuirea apărării va fi condusă de George Robertson. Acesta este un parlamentar laburist care a fost anterior ministru al apărării în timpul fostului prim-ministru Tony Blair și secretar general al NATO. Generalul Richard Barrons, fost șef adjunct al Statului Major al Apărării, va face, de asemenea, parte din această revizuire.

Robertson a prezentat luni un „cvartet mortal” format din China, Rusia, Iran și Coreea de Nord ca reprezentând amenințări la adresa securității Regatului Unit.

Administrația conservatoare anterioară, condusă de Rishi Sunak, s-a referit la China ca la o „provocare definitorie pentru epocă”. Totuși, a rezistat solicitărilor parlamentarilor conservatori de a cataloga oficial Beijingul drept o „amenințare”.

Înapoi în joc

Robertson este una dintre figurile Noului Partid Laburist care au fost mutate în funcții de conducere sub conducerea lui Starmer în prima sa săptămână în funcție. Șeful Cabinetului, Pat McFadden, care face parte din cercul de miniștri de top al prim-ministrului, supranumit „banda celor patru”, a lucrat atât sub Blair, cât și sub Gordon Brown. În același timp, parlamentarii nou aleși care s-au întors în partid după ani de absență, cum ar fi Douglas Alexander, ministrul Scoției sub Blair. Ei au fost readuși rapid în funcții guvernamentale, notează POLITICO.

Se preconizează că revizuirea se va încheia în prima jumătate a anului 2025. Va pune sub semnul întrebării momentul în care Regatul Unit va atinge ambiția declarată a guvernului de a crește cheltuielile de apărare la 2,5 % din PIB. Starmer a insistat anterior că revizuirea trebuie finalizată înainte de acest angajament.

Formează o echipă formidabilă pentru Marea Britanie

Un purtător de cuvânt al Departamentului Apărării a declarat că secretarul Apărării, John Healey, a văzut numirile ca o „echipă cu adevărat formidabilă”, cu experiență variată.

„Pentru Fiona, în special, aveți această expertiză globală. Înțelegerea ei față de Rusia și amenințările pe care Rusia le reprezintă este de neegalat. A lucrat sub mai mulți președinți, așa că are experiența diferitelor administrații. Este minunat pentru că, indiferent cine va câștiga, vom lucra cu el, fie că este Trump sau Biden”, au spus ei.

Marți, administrației lui Starmer i s-au reamintit dificultățile pe care le va avea cu orice potențială Casă Albă republicană. Acest lucru se întâmplă după ce au apărut imagini cu comentariile lui Vance. În acestea, Vance descria Regatul Unit drept o „țară islamistă”, în urma victoriei laburiștilor în alegerile generale.

La începutul lunii iulie, Vance a împărțit programul cu Suella Braverman, din partea conservatorilor britanici. Atunci, el a declarat că: „Prietenii mei conservatori [...] trebuie să vă ocupați de asta”.