După judecător, a venit rândul procurorului. Cum a fost amenințat acuzatorul din dosarul Evgheniei Guțul

Republica Moldova. La o săptămână de la condamnarea başcanei Evghenia Guţul, ameninţările în adresa funcţionarilor care au gestionat dosarul continuă. După ce judecâtoarea Ana Cucerescu, care a pronunţat că a fost condamnată s-a plâns că a fost ameninţată cu moartea, a venit şi rândul procurorului pe caz.

Anunţul a fost făcut de Dumitru Obadă, preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), în cadrul şedinţei de miercuri, 13 august.

Procurorul anticorupţie Ghenadie Epure a raportat la CSP că a fost ameninţat. Ameninţările în adresa acuzatorului au venit prin mesaje scrise şi video.

„Marți am primit la CSP adresarea procurorului de la Procuratutura Anticorupţie, a domnului Ghenadie Epure. Nefasta experienţă pe care au avut-o judecătorii se răsfrţge şi asupra procurorului. Este vorba despre ameninţările directe la adresa procurorului pe caz.

Este o situaţie absolut inadmisibilă. Încercările acestea nu vor avea succes. Procurorii îşi vor realiza atribuţiile de serviciu”, a declarat Dumitru Obadă.

Totodată, şeful de la CSP a cerut Poliţiei să investigheze şi să afle cine l-a ameninţart pe procurorul care a gestionat dosarul başcanei Evghenia Guţul.

După ce i-au trimis acasă o coroană funerară şi poze cu un cadavru decapitat, cu comentariul „Tu vei fi următoarea”, persoane neidentificate au clonat poşta electronică a magistratei şi au distribuit pe reţele un mesaj despre pretinsa demisie a Anei Cucerescu.

”Dragi jurnaliști!

Mi-am informat deja colegii, dar vreau să fac și declarație oficială. Demisionez din funcția de judecător și demisionez din cazul Evghenia Guțul. Nu pentru că m-am dezamăgit de lege sau am încetat să mai cred în justiție. Ci pentru că m-am săturat de corupția care distruge Moldova.

Mi-e teamă să lucrez într-o țară în care judecătorii sunt ținta intimidării, în care deciziile sunt dictate nu de lege, ci de politică. Eram sub presiune. Am fost agresat. Probabil vă intimidează și pe mulți dintre voi.

Amenințările, ”recomandările” de mai sus, cazurile în care sunteți obligat să luați deciziile corecte nu sunt justiție. Toți cei care continuă să participe la acest lucru devin complici. Înțeleg cît este de greu să faci un pas în necunoscut. Frica pentru viitor, pentru familie. Dar dacă acceptăm tacit nelegiuirea, atunci cine va mai rămâne de partea adevărului? Sper pentru înțelegerea ta. Cu respect, Ana Cucerescu”.

Amintim că Ana Cucerescu locuieşte pe aceeaşi scară cu Evghenia Guţul.

Condamnarea başcanului din Găgăuzia a provocat nu doar un val de ameninţări, dar şi de proteste. Zilnic, la intrareaprincipală din Penitenciarul nr 13 protestează în jur de o sută de persoane. Primul protest în fața Penitenciarului nr. 13 a avut loc pe 5 august, la o oră după ce Evghenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare, iar fosta ei colegă, Svetalana Popan - la 6 ani, pentru complicitate la finanțarea ilegală a Partidului Șor, pe vremea când erau secretare în formațiune.

Principala revendicare a protestatarilor este ca cele două femei să fie eliberate din penitenciar. Ei spun că dosarul nu are probe și este motivat politic. Pe lângă simpatizanții și foștii colegi de partid, la manifestații participă mama și sora guvernatoarei din Găgăuzia.

Bașcana autonomiei Găgăuze, Evghenia Guțul, a fost condamnată pe 5 august la șapte ani de închisoare de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța a găsit-o vinovată de acceptarea cu bună știință a finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat, în beneficiul unui partid politic și al unui concurent electoral.

În același dosar a fost condamnată și Svetlana Popan, secretara fostului Partid „Șor”, care a primit o pedeapsă de șase ani de închisoare.

Potrivit sentinței, cele două au coordonat transporturi secrete de bani din Federația Rusă, au instruit colegi să „legalizeze” fondurile prin donații fictive și au organizat proteste de amploare în Chișinău, la care mii de persoane au fost plătite din bani obținuți ilegal.