Vineri, 24 iulie, la ora 11.02, un pilot român de F-16 a intrat în istoria recentă a Forțelor Aeriene Române. Pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina, o aeronavă militară românească a doborât o dronă care pătrunsese în spațiul aerian național.

Ținta a fost distrusă deasupra unui lan de grâu dintre Padina și Pogoanele, într-o zonă fără locuințe, exact acolo unde orice comandant și-ar fi dorit să cadă resturile unui aparat fără pilot. Nu au existat victime și nici pagube materiale.

Din punct de vedere militar, operațiunea poate fi trecută fără rezerve la capitolul succes.

Numai că adevărata poveste nu începe în momentul în care drona este doborâtă.

Ea începe cu cele optzeci și trei de minute care au trecut până atunci.

La ora 09.39, radarul Ministerului Apărării detectează o țintă aflată la aproximativ douăzeci de kilometri est de Sulina.

Drona intră în spațiul aerian românesc și începe să urmeze un culoar neobișnuit: Sulina – Brăila – Fetești – Buzău.

Nouă minute mai târziu decolează două Eurofighter Typhoon italiene aflate la Mihail Kogălniceanu, în cadrul misiunii NATO de Poliție Aeriană Întărită.

La ora 10.56 se ridică și două F-16 românești de la Baza 86 Fetești.

La 11.02, unul dintre ele lansează racheta care distruge ținta.

Cronologia pare seacă.

În realitate, spune aproape totul.

Între prima detecție și momentul neutralizării au trecut optzeci și trei de minute. În acest interval, drona a traversat aproape două sute de kilometri din spațiul aerian românesc și a ajuns la mai puțin de nouăzeci de kilometri de București.

Ministrul interimar al Apărării a insistat asupra faptului că, din momentul angajării până la distrugerea țintei, au trecut doar șapte minute.

Afirmația este corectă.

Dar descrie doar performanța pilotului.

Cele optzeci și trei de minute descriu performanța întregului sistem.

Operatiunea a fost condusa de Comndamentul NATO de la Torrejon din Spania.

Un alt detaliu aproape pierdut în avalanșa comunicatelor merită o atenție aparte.

Primele care au încercat să lovească drona au fost Eurofighter-ele italiene.

Au ratat.

Interceptarea finală a revenit unui F-16 românesc.

Nu este o competiție între piloți și nici între tipurile de aeronave.

Este însă o demonstrație a paradoxului în care au ajuns toate armatele occidentale.

Potrivit informațiilor apărute ulterior, ținta era o dronă Shahed, iar arma folosită pentru distrugerea ei a fost, cel mai probabil, o rachetă AIM-9X Sidewinder, al cărei cost depășește de multe ori valoarea dronei. Costul de producție (flyaway cost) al unei rachete AIM-9X Block II/II+ Sidewinder este în prezent de aproximativ 418.000 de dolari pe unitate, conform documentelor bugetare ale Forțelor Aeriene ale SUA pentru anul fiscal 2026. Costul într-un contract de export (Foreign Military Sales) este mai mare, deoarece include nu doar rachetele, ci și containere, unități de ghidare, piese de schimb, software, instruire, transport, suport tehnic și logistică. De exemplu, pachetul aprobat în 2025 pentru NATO (Belgia, Italia și România) este evaluat la 103,9 milioane de dolari pentru până la 96 de rachete, plus echipamente și servicii asociate

Unii vor spune că este o risipă.

Nu este.

Prețul unei rachete este incomparabil mai mic decât costul politic și uman al unei drone care lovește o localitate.

Problema este alta.

Astăzi, Rusia produce drone ieftine în număr mare.

Occidentul continuă să le doboare cu mijloace extrem de scumpe.

Este poate cea mai clară definiție a războiului modern: adversarul a industrializat ieftinul, în timp ce apărarea occidentală rămâne dependentă de tehnologie sofisticată și costisitoare.

Incidentul de la Padina arată și altceva.

România încă nu dispune de o plasă densă de apărare antiaeriană pentru ținte lente și care zboară la joasă înălțime.

Într-o arhitectură matură de apărare, o astfel de dronă ar fi fost interceptată cu un sistem terestru cu rază scurtă, în apropierea Deltei.

În schimb, România a fost obligată să ridice de la sol un avion de vânătoare și să folosească o rachetă aer-aer împotriva unei drone.

Aici se întâlnesc toate marile programe de înzestrare discutate în ultimii ani: sistemele antidronă, războiul electronic, apărarea SHORAD și VSHORAD.

Fiecare amânare politică se măsoară, în ziua unui astfel de incident, în minute.

În cazul de față, în optzeci și trei.

A detectat drone.

A adunat fragmente căzute în Delta Dunării.

A transmis comunicate.

Ziua de 24 iulie schimbă însă paradigma.

România nu mai este doar un stat care observă.

A devenit un stat care angajează și distruge ținte deasupra propriului teritoriu.

Acest lucru schimbă regulile jocului.

De acum înainte, fiecare nouă incursiune va fi comparată cu precedentul.

Iar fiecare dronă care nu va fi interceptată va genera inevitabil întrebări.

Dacă incidentul de la Padina putea fi privit, până ieri, ca un episod singular, evoluțiile din ultimele ore arată că el face parte dintr-un tablou mult mai amplu.

Rusia și-a intensificat atacurile asupra porturilor ucrainene de pe Dunăre, încercând să blocheze ultima rută prin care Ucraina mai poate exporta cereale după paralizarea traficului prin Odesa. Reni, Ismail și Chilia au devenit ținte aproape permanente, iar fiecare atac desfășurat atât de aproape de granița României mărește probabilitatea unor noi incidente în spațiul aerian aliat.

În dimineața următoare, un nou F-16 românesc a doborât o altă dronă în apropiere de Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării. Chiar dacă autoritățile nu au prezentat încă toate detaliile privind tipul aparatului, proveniența și misiunea acestuia, simplul fapt că două interceptări au avut loc într-un interval atât de scurt schimbă perspectiva.

Nu mai discutăm despre un incident.

Discutăm despre un tipar.

Iar cea mai importantă lecție a acestor două zile nu este că România poate doborî drone.

Ci că războiul se apropie de Dunăre într-un ritm mai rapid decât se adaptează instituțiile chemate să îl gestioneze.

Câteva lucruri au lipsit însă aproape complet din conferința de presă din 24 iulie 2026 de la Minsiterul Apărarii. Nimeni nu a explicat de ce România nu a anunțat public dacă a cerut sau nu consultări în baza Articolului 4 al Tratatului Atlanticului de Nord, în condițiile în care Polonia a făcut exact acest lucru după incursiunile dronelor rusești din septembrie 2025, transformând un incident militar într-o temă de dezbatere la nivelul Alianței.

De asemenea, nu s-a insistat asupra unui fapt tehnic deloc lipsit de importanță: primele care au angajat ținta au fost avioanele Eurofighter Typhoon italiene, aeronave considerate superioare tehnologic F-16-urilor românești, însă interceptarea a eșuat, iar distrugerea dronei a fost realizată ulterior de pilotul român. Oficial, episodul a fost prezentat drept un succes al cooperării aliate, dar el ridică inevitabil întrebări despre eficiența lanțului de reacție și despre lecțiile pe care NATO le extrage din acest incident.

Conferința s-a desfășurat și în contextul în care ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, se afla în concediu, iar comunicarea publică a fost lăsată în principal în sarcina conducerii militare a MApN. Absența ministrului din spațiul public, într-un moment în care România doborâse pentru prima dată o dronă ostilă deasupra propriului teritoriu, a fost remarcată și a alimentat întrebări privind coordonarea politică a răspunsului instituțional. Singuril care a reacționat politic a fost Cotroceniul! Restul lumii , în afară de militari, în concediu de odihnă!