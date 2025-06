Drone căzute în Amman, Al Azraq și Mafraq: autoritățile investighează cauzele

O dronă s-a prăbușit joi dimineața în Abu Nuseir, Amman, provocând daune unui vehicul și unui adăpost de stație de autobuz, dar fără a provoca răni, conform Direcției de Securitate Publică (PSD).

PSD a declarat că a primit mai multe apeluri referitoare la obiecte căzute în diverse părți ale Regatului. Toate incidentele au fost gestionate prompt de echipele relevante.

În Abu Nuseir, Iordania, se pare că drona a căzut lângă magazine comerciale, a adăugat PSD, menționând că a fost deschisă o anchetă pentru a stabili cauza prăbușirii.

De asemenea, PSD a raportat că o dronă s-a prăbușit în Districtul Al Azraq joi, rănind inițial o fetiță de 12 ani, care a fost transportată la spital. Ulterior, un copil de cinci ani a fost, de asemenea, internat pentru tratament, numărul total al răniților ajungând la două. Prăbușirea a provocat daune materiale la trei case și două vehicule, iar o anchetă asupra incidentului este în curs de desfășurare.

Autoritățile relevante s-au deplasat la fața locului și au început să se ocupe de incident și să investigheze.

Footage from a security camera shows the moment that a drone launched by Iran crashed earlier today in the Jordanian capital of Amman, nearly injuring two bystanders. pic.twitter.com/qcvDhDAc5Z

— OSINTdefender (@sentdefender) June 23, 2025