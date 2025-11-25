Dragoș Pîslaru: Planul de relansare este să foloseşti banii ăştia europeni cu cap

România trebuie să accelereze accesarea fondurilor europene, fie din PNRR, fie din fondurile de coeziune, pentru a evita o recesiune economică, a declarat marţi ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, la evenimentul News.ro, ROINVEST. Potrivit ministrului, planul de relansare al țării constă în utilizarea eficientă a acestor resurse pentru proiectele existente.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat că profesionalizarea ministerelor Finanţe şi MIPE a îmbunătăţit semnificativ gestionarea fondurilor europene, comparativ cu situaţia din luna iunie. Anterior, deşi ţara avea la dispoziţie un volum important de resurse, utilizarea acestora era dificilă sau neclară.

”Eram într-un model în care, deşi dispunem de un volum impresionant de fonduri europene, nu ştiam să le folosim, sau nu puteam să le folosim sau lucrurile erau neclare”, a declarat Ministrul.

Pîslaru a precizat că România poate atrage zeci de miliarde de euro prin fondurile de coeziune şi Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Ministrul a afirmat că nu există motive pentru apariţia unei recesiuni economice.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a declarat că România dispune de volume importante de bani europeni. Pe partea de fonduri de coeziune, accelerarea implementată anul acesta va permite un ritm de aproximativ cinci miliarde de euro pe an.

Referitor la PNRR, Pîslaru a precizat că anul 2026 va fi decisiv pentru finalizarea investiţiilor, estimându-se cheltuirea a zece miliarde de euro. Asumpţia de lucru este că, în total, vor intra în ţară circa 15 miliarde de euro.

Dragoş Pîslaru a afirmat că România nu are nevoie de un plan de relansare suplimentar. Ministrul a explicat că relansarea se va reali prin utilizarea eficientă a fondurilor europene pentru proiectele existente, ceea ce va preveni intrarea în recesiune economică.

Pîslaru a subliniat că, având în vedere proiectele derulate prin PNRR, nu există riscuri de criză financiară. Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a explicat că cheltuirea responsabilă a acestor fonduri va menține stabilitatea economică a țării.