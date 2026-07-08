După operațiunea desfășurată în dosarul lui Viorel Pașca, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a cerut explicații DIICOT cu privire la modul în care a fost organizată acțiunea, cadrul legal al relocării și motivul pentru care ministerul nu a fost informat, deși reprezentanți ai unei instituții aflate în subordinea sa au participat la operațiune. Procurorii au răspuns printr-o adresă oficială în care clarifică temeiul măsurilor dispuse, rolul autorităților participante și motivele pentru care anumite informații din anchetă nu pot fi comunicate.

Printr-o adresă transmisă procurorului-șef al DIICOT, Codrin-Horațiu Miron, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a solicitat clarificări referitoare la operațiunea desfășurată în 30 iunie 2026, în urma căreia un număr semnificativ de persoane vulnerabile au fost evacuate și relocate din imobilele folosite de Viorel Pașca.

În document, Ministerul Muncii solicită explicații privind baza legală a măsurilor dispuse, documentele care au stat la baza relocării și modul în care a fost realizată colaborarea dintre instituții. Totodată, ministrul cere lămuriri cu privire la faptul că reprezentanți ai unor instituții aflate în coordonarea ministerului au participat la acțiune, fără ca Ministerul Muncii să fie informat oficial.

În solicitarea transmisă către DIICOT, Dragoș Pîslaru cere inclusiv copii ale adreselor transmise către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități și solicită să i se confirme dacă reprezentanților instituțiilor implicate li s-a cerut să nu informeze conducerea ministerului.

„În vederea asigurării unei informări complete și riguroase la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale cu privire la măsurile dispuse în data de 30.06.2026, care au vizat evacuarea și relocarea unui număr semnificativ de persoane vulnerabile, vă rugăm respectuos să ne sprijiniți cu următoarele precizări.” 1. Indicarea temeiului legal care a fundamentat desfășurarea operațiunii de evacuare forțată și apoi de relocare a persoanelor vizate. 2. Comunicarea documentelor, actelor administrative, deciziilor sau a altor înscrisuri care au stat la baza măsurilor adoptate cu privire la persoanele vulnerabile vizate. 3. Precizarea cadrului de consultare și coordonare instituțională avut în vedere anterior și pe parcursul derulării operațiunii, inclusiv dacă au existat adrese, schimburi de informații sau consultări cu reprezentanți ai Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale ori ai instituțiilor și agențiilor aflate în coordonarea sau subordinea acestuia. În situația în care astfel de interacțiuni au avut loc, vă rugăm să ne indicați dacă respectivele persoane au acționat în baza unui mandat de reprezentare instituțională. În mod particular, vă rugăm să ne transmiteți copia celor două solicitări oficiale, scrise, din datele de 26.06.2026 și 30.06.2026 ale DIICOT către ANPDPD, precum și eventualele răspunsuri primite”, a precizat Dragos Pîslaru în adresa înaintată celor de la DIICOT.

În finalul adresei transmise DIICOT, ministrul interimar Dragoș Pîslaru informează că Ministerul Muncii deține mai multe documente referitoare la operațiunea de relocare și intenționează să le facă publice. Totodată, solicită procurorilor să comunice dacă există obiecții privind publicarea acestora, în cazul în care divulgarea lor ar putea afecta ancheta sau alte interese protejate de lege.

„Totodată, având în vedere faptul că situația analizată vizează aspecte de interes public major, vă transmitem, în anexă, documentele aflate în posesia ministerului, respectiv note, informări și raportări între ANPIS și AJPIS, corespondența cu Avocatul Poporului, precum și Nota-sinteză a Corpului de Control al Ministrului. În contextul solicitărilor de informații publice primite de minister, vă rugăm să ne comunicați eventuale obiecții cu privire la publicarea unuia sau mai multor documente anexate, în măsura în care aceasta ar putea afecta o procedură în curs, un interes legitim protejat de lege sau ar exista alte impedimente legale. Menționăm că Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale are în vedere prezentarea publică a documentelor aferente acestei operațiuni în data de 6 iulie 2026, ora 9:00, în considerarea solicitărilor de informare primite. În absența unor observații comunicate până la acel moment, vom considera că nu există obiecții din partea instituției dumneavoastră cu privire la prezentarea publică a documentelor menționate.”

În răspunsul transmis Ministerului Muncii, procurorii DIICOT explică faptul că măsurile au fost adoptate în timpul perchezițiilor efectuate în județul Bihor, după identificarea unui număr mare de persoane aflate într-o stare evidentă de vulnerabilitate.

Potrivit procurorilor, situația constatată în teren a impus luarea imediată a unor măsuri de protecție, iar persoanele au fost relocate în servicii autorizate.

„Având în vedere amploarea activităților desfășurate, numărul deosebit de mare al persoanelor identificate (unele dintre acestea diagnosticate cu dizabilități psihice/fizice), situația de fapt constatată la fața locului, precum și necesitatea înlăturării imediate a oricărui risc la adresa integrității și siguranței acestora, s-a apreciat că se impune adoptarea, cu maximă celeritate, a unor măsuri de protecție în interesul superior al persoanelor vulnerabile. Totodată, mijloacele de probă administrate au confirmat situația de fapt cunoscută la nivel guvernamental, respectiv că persoana fizică în imobilele căreia erau găzduite aceste persoane desfășura, în fapt, activități specifice furnizării de servicii sociale și medico-sociale, fără a deține acreditările și autorizațiile prevăzute de legislația în vigoare.

În aceste condiții nu mai putea fi tolerată adăpostirea persoanelor vulnerabile de către această persoană, fiind necesară extragerea acestora din respectivele imobile și relocarea lor în cadrul unor servicii autorizate, cu respectarea drepturilor fundamentale și a interesului superior al fiecărei persoane.”

DIICOT respinge și solicitarea privind transmiterea documentelor aflate în dosarul penal, arătând că Ministerul Muncii nu are calitate procesuală și nu poate solicita acces la actele anchetei.

Procurorii subliniază că urmărirea penală este nepublică, iar documentele pot fi comunicate doar persoanelor prevăzute expres de lege.

„Procedura din cursul urmăririi penale este nepublică, astfel că actele și informațiile din dosarul penal pot fi comunicate numai în condițiile și către persoanele expres prevăzute de lege, cu respectarea confidențialității urmăririi penale, a drepturilor procesuale ale părților și a interesului bunei desfășurări a anchetei. În consecință, instituția dumneavostră neavând nicio calitate procesuală în cauză nu poate formula o cerere de acces la actele dosarului, aceasta reprezentând o ingerință gravă și nepermisă în activitatea de urmărire penală.”

Referitor la întrebările privind colaborarea cu instituțiile din subordinea Ministerului Muncii, DIICOT arată că alegerea autorităților participante la astfel de activități aparține exclusiv procurorului de caz.

În acest context, procurorii explică faptul că, pentru situația persoanelor cu dizabilități, a fost solicitat sprijinul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități și evidențiază implicarea președintei instituției, Alexandra Zară.

„Participarea reprezentanților altor autorități și instituții publice în cadrul activităților desfășurate cu ocazia efectuării unor acte de urmărire penală reprezintă o practică uzuală, determinată de specificul și particularitățile fiecărei cauze penale, stabilirea instituțiilor implicate (care participă ori acordă sprijin) revenind exclusiv procurorului care efectuează urmărirea penală.” Astfel, în ceea ce privește persoanele cu dizabilități, instituția competentă, potrivit atribuțiilor sale legale, este Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.”

Totodată, raportat la specificul cauzei și la complexitatea problematicii privind protecția persoanelor vulnerabile, s-a solicitat sprijinul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, apreciindu-se că această autoritate, prin președinte, putea furniza informații relevante și expertiza necesară în calitate de specialist în domeniu, contribuind la identificarea celor mai adecvate măsuri de protecție.

Pe această cale, ne exprimăm aprecierea pentru profesionalismul și implicarea doamnei Alexandra Zară, președinta Autorității Naționale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, în activitatea de relocare a persoanelor aflate în evidentă stare de vulnerabilitate, acesta fiind un bun exemplu de cooperare inter-instituțională în cazuri de amploare ce presupun implicarea mai multor instituții sau autorități publice.”

În finalul răspunsului, procurorii precizează că tuturor reprezentanților instituțiilor participante li s-a pus în vedere obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor referitoare la anchetă și avertizează că publicarea unor documente din dosar poate afecta cercetările în curs.