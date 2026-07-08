Avocatul lui Viorel Pașca acuză nereguli în ancheta DIICOT. Detalii de la audieri
- Bianca Ion
- 8 iulie 2026, 14:41
Avocatul lui Viorel Pașca afirmă că procurorii DIICOT au audiat mai mulți martori fără ca apărarea să fie informată și fără posibilitatea de a participa la aceste acte de urmărire penală. Reacția a fost publicată miercuri, printr-un mesaj în care avocatul susține că dreptul la apărare este încălcat și cere acces la întregul dosar înainte de judecarea contestațiilor.
Avocatul lui Viorel Pașca reclamă încălcarea dreptului la apărare
După ce instanța a decis ca Viorel Pașca să fie cercetat sub control judiciar, avocatul său, Răzvan Doseanu, a publicat un mesaj în care formulează acuzații la adresa DIICOT și a procurorului de caz, susținând că apărarea nu a fost informată despre mai multe audieri desfășurate după percheziții.
„Răzvan Doseanu a avut parte de o surpriză neplăcută din partea procuroarei de caz, Viorel Pașca - Dumbravă. De ce mi-a închis telefonul în nas procuroarea din cazul Pașca? De ce DIICOT încalcă în mod grav dreptul la apărare în dosarul lui Viorel Pașca?
În cursul acestei dimineți am fost sunat de procuroarea de caz, care mi-a comunicat că s-au făcut numeroase audieri de persoane după momentul perchezițiilor, fără ca să fim anunțați ca să putem participa la audieri. De asemenea, mi-a comunicat că nici după 9 zile nu a reușit să ne pună și nouă la dispoziție dosarul de urmărire penală, pentru că are și altceva de făcut. Deși am formulat o cerere expresă încă din data de 30 iunie 2026 că dorim să asistăm la efectuarea tuturor actelor de urmărire penală, această cerere a fost ignorată de procurorul de caz.
De ce ar avea interes DIICOT să facă audieri la care avocații lui Viorel Pașca să nu poată participa și să nu poată pune întrebări? Când i-am spus că este o ilegalitate ceea ce a făcut, mi-a închis telefonul în nas. Dacă într-un dosar unde toată țara este cu ochii pe tine îți permiți să calci în picioare Codul de procedură penală, nu mai am nicio așteptare că vom avea parte de un proces corect. Deși am cerut în mod expres să ni se comunice lista martorilor cu care inculpații nu au voie să ia legătura, DIICOT a refuzat să facă acest lucru. Practic, orice cetățean din România, și nu numai, poate fi un potențial martor.
Repet: RESPECT procurorii DIICOT, dar legea trebuie respectată și de organele de urmărire penală. Voi ce ați face în locul avocaților din dosarul Viorel Pașca? Potrivit art. 92 din Codul de procedură penală:
„În cursul urmăririi penale, avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală. Avocatul suspectului sau inculpatului poate solicita să fie înștiințat de data și ora efectuării actului de urmărire penală ori a audierii realizate de judecătorul de drepturi și libertăți.
Înștiințarea se face prin notificare telefonică, fax, e-mail sau prin alte asemenea mijloace, încheindu-se în acest sens un proces-verbal. Avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul să beneficieze de timpul și înlesnirile necesare pentru pregătirea și realizarea unei anchete efective”, spune Doseanu.
Apel public către DIICOT pentru acces la dosarul de urmărire penală
În aceeași postare, avocatul a lansat un apel public către DIICOT și a susținut că, la opt zile de la depunerea solicitării, apărarea nu a primit încă o copie a dosarului de urmărire penală.
„Deși au trecut 8 zile de când am solicitat DIICOT o copie a întregului dosar de urmărire penală, pentru a putea să avem și noi acces la toate probele din dosar (nu doar cele selectate de procuror în cadrul referatului cu propunere de arestare preventivă), până astăzi cererea noastră nu a fost soluționată. În curând se vor judeca la Curtea de Apel București atât contestația formulată de către DIICOT, cât și contestațiile depuse de către Viorel Pașca și familie, iar noi nu am avut acces la dosar.
Vrem să vedem toate probele de la dosar pentru a putea prezenta magistraților și probele în apărarea inculpaților. Nu pot să înțeleg de ce nu este lăsat să se apere Viorel Pașca. Vă rugăm să respectați dreptul la apărare al lui Viorel Pașca și al celorlalți inculpați și să ne eliberați o copie a întregului dosar de urmărire penală", adaugă avocatul.
Asociația fondată de Viorel Pașca a fost amendată cu un milion de lei
Răzvan Doseanu a transmis și că Asociația „Dumbrava Dumnezeu poartă de grijă”, fondată de Viorel Pașca, a fost sancționată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor cu o amendă de un milion de lei.
"Amenda record de 1.000.000 lei (200.000€) de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor pentru Asociaţia "Dumbrava Dumnezeu poartă de grijă". Această amendă vine după ce lui Viorel Paşca, familiei şi colaboratorilor li s-au luat toţi banii cash, li s-au sechestrat toate bunurile mobile şi imobile si li s-au poprit toate conturile bancare în cadrul dosarului penal.", anunţă într-o postare pe Facebook avocatul lui Viorel Paşca, Răzvan Doseanu.
Avocatul a publicat și procesul-verbal întocmit de ITM Bihor.
De ce este cercetat Viorel Pașca
Viorel Pașca, fondatorul Asociației Dumbrava și administratorul azilelor ilegale din Bihor, este cercetat de procurorii DIICOT, alături de membrii familiei sale, într-un dosar care vizează acuzații de trafic de persoane și exploatarea vulnerabilității. Potrivit procurorilor, gruparea ar fi fost constituită în anul 2020 de Viorel-Teodor Pașca, împreună cu soția și cei trei fii ai săi, folosind ca paravan Asociația „Dumbrava DPG” (Dumnezeu Poartă de Grijă). Anchetatorii susțin că organizația era prezentată ca asociație umanitară, însă nu deținea licențele necesare pentru furnizarea de servicii sociale sau medicale.
Conform acuzațiilor formulate de DIICOT, persoanele vulnerabile erau aduse din spitale, unități medicale și direcții de asistență socială din întreaga țară. Odată ajunse în centre, acestora le-ar fi fost confiscate actele de identitate, telefoanele mobile și cardurile bancare, fiind izolate de familii.
Anchetatorii susțin că scopul principal al activității era încasarea veniturilor beneficiarilor, precum pensii și indemnizații, precum și a donațiilor obținute prin campanii desfășurate pe Facebook.
În urma perchezițiilor au fost identificate 409 persoane cazate în 18 imobile din Dumbrava, Tinca, Incești și Bicăcel. Procurorii arată că, din 2006 până în prezent, în aceste locații au fost găzduite peste 3.300 de persoane, dintre care aproximativ 1.020 au decedat și au fost înmormântate în cimitirul localității. Viorel Pașca și celelalte persoane vizate în dosar sunt cercetate în prezent sub control judiciar.