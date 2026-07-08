Avocatul lui Viorel Pașca acuză nereguli în ancheta DIICOT. Detalii de la audieri

„Răzvan Doseanu a avut parte de o surpriză neplăcută din partea procuroarei de caz, Viorel Pașca - Dumbravă. De ce mi-a închis telefonul în nas procuroarea din cazul Pașca? De ce DIICOT încalcă în mod grav dreptul la apărare în dosarul lui Viorel Pașca?

În cursul acestei dimineți am fost sunat de procuroarea de caz, care mi-a comunicat că s-au făcut numeroase audieri de persoane după momentul perchezițiilor, fără ca să fim anunțați ca să putem participa la audieri. De asemenea, mi-a comunicat că nici după 9 zile nu a reușit să ne pună și nouă la dispoziție dosarul de urmărire penală, pentru că are și altceva de făcut. Deși am formulat o cerere expresă încă din data de 30 iunie 2026 că dorim să asistăm la efectuarea tuturor actelor de urmărire penală, această cerere a fost ignorată de procurorul de caz.

De ce ar avea interes DIICOT să facă audieri la care avocații lui Viorel Pașca să nu poată participa și să nu poată pune întrebări? Când i-am spus că este o ilegalitate ceea ce a făcut, mi-a închis telefonul în nas. Dacă într-un dosar unde toată țara este cu ochii pe tine îți permiți să calci în picioare Codul de procedură penală, nu mai am nicio așteptare că vom avea parte de un proces corect. Deși am cerut în mod expres să ni se comunice lista martorilor cu care inculpații nu au voie să ia legătura, DIICOT a refuzat să facă acest lucru. Practic, orice cetățean din România, și nu numai, poate fi un potențial martor.

Repet: RESPECT procurorii DIICOT, dar legea trebuie respectată și de organele de urmărire penală. Voi ce ați face în locul avocaților din dosarul Viorel Pașca? Potrivit art. 92 din Codul de procedură penală:

„În cursul urmăririi penale, avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală. Avocatul suspectului sau inculpatului poate solicita să fie înștiințat de data și ora efectuării actului de urmărire penală ori a audierii realizate de judecătorul de drepturi și libertăți.

Înștiințarea se face prin notificare telefonică, fax, e-mail sau prin alte asemenea mijloace, încheindu-se în acest sens un proces-verbal. Avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul să beneficieze de timpul și înlesnirile necesare pentru pregătirea și realizarea unei anchete efective”, spune Doseanu.