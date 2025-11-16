Dovezi ale luptelor pentru putere descrise în Biblie, descoperite de arheologi

Un grup de arheologi a făcut o descoperire istorică în Ierusalim: prima inscripție asiriană identificată vreodată în acest oraș. Fragmentul de ceramică, datând de aproximativ 2.700 de ani, oferă o nouă perspectivă asupra relațiilor politice și militare dintre Imperiul Asirian și Regatul lui Iuda. Potrivit cercetătorilor, descoperirea confirmă relatările din Biblie despre confruntările din acea perioadă.

O inscripție veche de aproape trei milenii a fost descoperită recent în Parcul Național Valea Tzurim din Ierusalimul de Est, potrivit unui anunț făcut pe 22 octombrie de Autoritatea pentru Antichități din Israel (IAA). Textul, gravat pe un mic fragment de ceramică, oferă o nouă perspectivă asupra influenței asiriene în regiune.

Deși artefactul a fost găsit în Valea Tzurim, cercetătorii spun că acesta provine inițial din resturile arheologice adunate din zona Zidului de Vest, aflată în apropierea Muntelui Templului.

Inscripția, scrisă în limba akkadiană, este atribuită civilizației asiriene, puterea dominantă din Orientul Mijlociu în timpul regilor biblici. Specialiștii estimează că piesa datează de aproximativ 2.700 de ani, din perioada în care Imperiul Asirian controla o mare parte a Orientului Apropiat, înainte de prăbușirea capitalei sale, Ninive, în secolul al VII-lea î.Hr.

„Inscripția oferă dovezi rare ale corespondenței dintre curtea regelui Asiriei și regele Iudeii”, au declarat reprezentanții IAA.

Arheologul Moria Cohen a trăit un moment neașteptat în timp ce cernea pământ, când a zărit în pământ „un ciob de lut cu un model ciudat”. „La prima vedere, părea imposibil să fie scriere cuneiformă. Deși în această zonă au fost făcute numeroase descoperiri remarcabile, nu ne-am confruntat niciodată cu așa ceva”, a povestit Cohen.

După o examinare atentă, ea și-a dat seama că urmele nu reprezentau o simplă ornamentație, ci o inscripție autentică. „Când am înțeles ce țineam în mână, am strigat de bucurie. Să atingi un obiect neatins de oameni de mai bine de 2.700 de ani este o emoție pe care nu o pot descrie. Este genul de descoperire care se întâmplă o singură dată în viață.”

Fragmentul, de aproximativ 2,5 centimetri, redă un scurt dialog între conducători din Antichitate. Potrivit istoricilor, artefactul ar fi făcut parte dintr-o bulă regală, o amprentă de sigiliu folosită pentru transmiterea unor mesaje oficiale, posibil legate de plata taxelor sau de alte obligații administrative.

Potrivit Autorității pentru Antichități din Israel (IAA), „deși fragmentul de inscripție nu menționează explicit numele regelui lui Iuda căruia îi era destinată transportul, contextul său cronologic și textul parțial ne permit să presupunem că a fost trimis fie la curtea regelui Ezechia, fie la Manase, fie la începutul domniei lui Iosia, în timpul căreia Iuda era un regat vasal al Asiriei.

Obiecte de acest tip serveau drept mijloc de comunicare între trimișii guvernului asirian și conducătorii lui Iuda, transmițând instrucțiuni oficiale și cerințe fiscale.

„Nu putem ști dacă întârzierea menționată a avut cauze tehnice sau politice, însă simpla existență a unei astfel de comunicări oficiale reflectă, cel mai probabil, o stare de tensiune între Iuda și administrația imperială”, au precizat reprezentanții IAA în comunicat.

Ayala Silberstein, directoarea cercetărilor arheologice, a subliniat că această inscripție reprezintă „o dovadă concretă a existenței unei corespondențe administrative între Imperiul Asirian și Regatul lui Iuda”. „Descoperirea ne întărește înțelegerea asupra profunzimii prezenței asiriene în Ierusalim și a amplorii influenței sale asupra administrației orașului”, a mai adăugat Silberstein.

Ministrul israelian al Patrimoniului, rabinul Amichai Eliyahu, a salutat descoperirea inscripției asiriene datând din epoca Primului Templu, găsită în centrul Ierusalimului.

Oficialul a subliniat că această relicvă arheologică oferă o confirmare impresionantă a rolului orașului ca capitală a Regatului Iuda în urmă cu aproximativ 2.700 de ani, precum și a legăturilor sale istorice cu Imperiul Asirian, menționate în textele biblice.

Potrivit ministrului, descoperirea reprezintă o dovadă suplimentară a „rădăcinilor adânci” ale poporului evreu în Ierusalim, considerat de secole centrul spiritual și național al națiunii, se mai arată în comunicatul IAA.