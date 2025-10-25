Descoperire de o importanță istorică și biblică, ce confirmă povestea cu Sodoma și Gomora

Arheologii din Iordania au identificat ruine și artefacte lângă Marea Moartă care corespund descrierilor biblice ale Sodomei și Gomorei. Situri precum Bab edh-Dhra, Numera și Țoar oferă dovezi ale unei distrugeri prin foc și susțin veridicitatea relatărilor din Vechiul Testament.

O descoperire arheologică de proporții în sud-estul Mării Moarte, în Iordania, a readus în prim-plan una dintre cele mai controversate și fascinante povești ale Vechiului Testament. Echipele de cercetători au găsit urme ale unor orașe din Epoca Bronzului timpuriu, distruse prin foc și abandonate definitiv — exact cum descrie Biblia soarta Sodomei și Gomorei, orașele „păcatului” nimicite de Dumnezeu.

Arheologii susțin că Sodoma ar putea corespunde sitului Bab edh-Dhra, iar Gomora ar fi localizată la Numera, ambele aflându-se în sud-estul Mării Moarte. Siturile Adma și Țeboim sunt asociate cu Fifa și Khanazir, în timp ce Țoar, singurul oraș cruțat conform Scripturii, este identificat în apropierea localității Safi.

Atât Bab edh-Dhra, cât și Numera prezintă urme evidente de incendii masive și o abandonare bruscă, fără semne de reconstrucție ulterioară. Această imagine arheologică se potrivește aproape perfect cu relatarea biblică din Geneza 19, care descrie distrugerea prin „foc și pucioasă” trimisă din cer.

„Avem cinci orașe care, potențial, arată toate la fel și în care s-au petrecut aceleași lucruri, în zona geografică potrivită. Cred că acest lucru este foarte convingător pentru a le identifica drept cele cinci orașe ale câmpiei”, a explicat arheologul Dr. Titus Kennedy în podcastul Digging for Truth.

Kennedy și echipa sa subliniază că alinierea nord–sud a acestor cinci situri, de-a lungul vechilor cursuri de apă din jurul Mării Moarte, coincide cu descrierea biblică a „orașelor câmpiei” menționate în Vechiul Testament.

La Bab edh-Dhra, cercetătorii au descoperit cimitire întregi cu morminte incendiate de sus în jos, un detaliu esențial pentru ipoteza distrugerii prin foc venit „din cer”.

„Când s-au făcut săpături în cimitir, s-a observat că aceste case funerare fuseseră arse în interior. Inițial, s-a crezut că au fost incendiate intenționat. Dar la o examinare mai atentă s-a constatat că focul a pornit de deasupra acoperișului și s-a extins în jos. Aceasta sugerează că distrugerea a venit de sus, nu din interior”, a explicat Kennedy.

Această constatare îi determină pe mulți specialiști să considere Bab edh-Dhra cel mai probabil loc al Sodomei biblice, un oraș care ar fi fost prosper înainte de o catastrofă bruscă.

Situl Numera, situat la câțiva kilometri sud, a oferit alte dovezi impresionante. Sub ruinele unui turn prăbușit au fost descoperite schelete umane intacte, o raritate în arheologie, ceea ce sugerează o moarte neașteptată și violentă.

„Nu găsim prea des schelete umane intacte rămase la suprafață în situri arheologice”, a precizat Dr. Kennedy. „Oamenii din acea vreme își îngropau morții în morminte sigilate. Aici avem semnele unei catastrofe care i-a surprins în viață.”

Aceleași urme de ardere, distrugere și abandon se regăsesc și în siturile Fifa și Khanazir, candidate pentru Adma și Țeboim, completând imaginea celor „cinci orașe ale câmpiei” menționate în Scriptură.

Situl Țoar, identificat lângă actualul oraș Safi, este singurul care arată continuitate a locuirii din Epoca Bronzului până în perioada bizantină. Aici, arheologii au găsit biserici timpurii, pietre funerare, urme nabateene, un fort roman și ceramică din mai multe epoci, indicând o istorie neîntreruptă de peste 3.000 de ani.

Potrivit Bibliei, Lot, nepotul lui Avraam, s-a refugiat în Țoar după distrugerea Sodomei și Gomorei. Descoperirea Peșterii lui Lot, cu ceramică timpurie și resturi de frescă bizantină, întărește tradiția locală care a legat mereu acest loc de episodul biblic.

Surse istorice precum Harta de la Madaba (sec. VI) și scrierile istoricului Iosif Flaviu menționează explicit Țoar ca oraș al câmpiei, iar o piatră funerară a unui episcop din anul 369 d.Hr. confirmă importanța sa religioasă în perioada creștină timpurie.

În Geneza, Sodoma și Gomora sunt descrise ca orașe dominate de corupție, cruzime și imoralitate extremă. Dumnezeu decide să le distrugă, dar îl salvează pe Lot și familia sa datorită credinței lor.

„Strigătul împotriva lor este mare și păcatul lor este foarte greu”, se spune în textul biblic, înainte ca „focul și pucioasa” să coboare din cer și să mistuie orașele.

Tradiția religioasă a interpretat acest episod ca pe un avertisment moral universal, simbolizând consecințele decăderii spirituale.

Deși niciun sit nu a fost confirmat definitiv ca Sodoma sau Gomora, tot mai mulți arheologi recunosc coincidențele geografice, geologice și cronologice dintre descoperiri și relatarea biblică.

Rămășițele carbonizate, ceramica distrusă de temperaturi ridicate, urmele de sulf și stratul de cenușă uniform distribuit pe o suprafață vastă sunt elemente care indică o distrugere bruscă și neobișnuită, ce ar putea fi cauzată de un fenomen natural devastator — poate o explozie meteorică, o erupție vulcanică sau un cutremur urmat de incendii.