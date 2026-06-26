International

Două trenuri de pasageri s-au ciocnit în Polonia. Aproximativ 200 de persoane se aflau la bord

Comentează știrea
Două trenuri de pasageri s-au ciocnit în Polonia. Aproximativ 200 de persoane se aflau la bordtren Polonia. Sursa foto: Captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Două trenuri de călători s-au ciocnit joi seară în Polonia, provocând o amplă intervenție a echipajelor de urgență. În urma impactului, ambele garnituri au deraiat, potrivit tvpworld.com.

Accident feroviar în Polonia. Două trenuri cu pasageri au deraiat după o coliziune

Accidentul feroviar s-a produs în apropierea satului Białośliwie, din regiunea Piła, în jurul orei 18:04, ora locală. Informațiile au fost confirmate de serviciile locale de intervenție.

Potrivit primelor date, în cele două trenuri se aflau aproximativ 200 de pasageri în momentul coliziunii.

Unul dintre trenurile implicate era un tren regional Polregio, care circula pe ruta Piła – Bydgoszcz, iar celălalt era un tren Intercity PKP ce efectua cursa Białogard – Varșovia Est.

Putin, amenințat cu o revoltă din propria armată. Cine este Alexander Lunin, omul care înfruntă Kremlinul
Putin, amenințat cu o revoltă din propria armată. Cine este Alexander Lunin, omul care înfruntă Kremlinul
Siegfried Mureșan, oficial candidatul PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier
Siegfried Mureșan, oficial candidatul PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier
tren Polonia

tren Polonia. Sursa foto: Captură video

Ambele au deraiat

Conform informațiilor preliminare, trenul regional ar fi lovit partea din spate a trenului Intercity. În urma impactului, ultimul vagon al trenului Intercity și o parte a celuilalt tren au deraiat.

Autoritățile au mobilizat numeroase echipaje de intervenție la locul accidentului, iar operațiunile de evaluare și acordare a asistenței pasagerilor sunt în desfășurare.

Până în acest moment, autoritățile nu au comunicat bilanțul final privind eventualele victime sau cauzele producerii accidentului.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii și experții feroviari încearcă să stabilească împrejurările exacte în care cele două garnituri au ajuns pe aceeași linie și cauzele producerii accidentului.

Accident feroviar în Germania. Un tren de marfă a deraiat de pe șine

În urmă cu șase zile, un grav accident feroviar s-a produs în München, unde două vagoane ale unui tren de marfă au căzut de pe un pod în urma unei coliziuni. O persoană și-a pierdut viața, potrivit poliției locale. Accidentul a avut loc în cartierul Milbertshofen, din nordul orașului.

La fața locului au intervenit aproximativ 60 de membri ai echipelor de salvare, inclusiv pompieri, paramedici și polițiști, care au securizat zona și au desfășurat operațiunile de intervenție.

Autoritățile au confirmat decesul unei persoane.

Stiri calde

14:57 - Președintele Kennedy și discursul istoric din 26 iunie 1963

14:44 - A0 Nord, mai aproape de inaugurare. Lotul Joița–Corbeanca ar putea fi gata înainte de termen

14:35 - Venezuela, îngropată în datorii după cutremurele devastatoare. Pagube de până la 7% din PIB

14:23 - Trenurile vor merge mai încet. CFR SA dă vina pe caniculă pentru restricțiile de viteză

14:14 - „The Bear” revine cu ultimul sezon. Povestea premiată cu Emmy ajunge la final

14:09 - Noi restricții la Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, în weekend

HAI România!

Cine controlează de fapt România? Secretele „Grupului de la Cluj” și jocurile puterii

Cine controlează de fapt România? Secretele „Grupului de la Cluj” și jocurile puterii

Partidul Național Liberal moare așa cum moare și România: fără spectacol, fără lăutari, fără dric

Partidul Național Liberal moare așa cum moare și România: fără spectacol, fără lăutari, fără dric

Actoria pentru copii, business și/sau educație?

Actoria pentru copii, business și/sau educație?

Proiecte speciale