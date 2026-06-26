Două trenuri de călători s-au ciocnit joi seară în Polonia, provocând o amplă intervenție a echipajelor de urgență. În urma impactului, ambele garnituri au deraiat, potrivit tvpworld.com.

Accidentul feroviar s-a produs în apropierea satului Białośliwie, din regiunea Piła, în jurul orei 18:04, ora locală. Informațiile au fost confirmate de serviciile locale de intervenție.

Potrivit primelor date, în cele două trenuri se aflau aproximativ 200 de pasageri în momentul coliziunii.

Unul dintre trenurile implicate era un tren regional Polregio, care circula pe ruta Piła – Bydgoszcz, iar celălalt era un tren Intercity PKP ce efectua cursa Białogard – Varșovia Est.

Conform informațiilor preliminare, trenul regional ar fi lovit partea din spate a trenului Intercity. În urma impactului, ultimul vagon al trenului Intercity și o parte a celuilalt tren au deraiat.

Autoritățile au mobilizat numeroase echipaje de intervenție la locul accidentului, iar operațiunile de evaluare și acordare a asistenței pasagerilor sunt în desfășurare.

Până în acest moment, autoritățile nu au comunicat bilanțul final privind eventualele victime sau cauzele producerii accidentului.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii și experții feroviari încearcă să stabilească împrejurările exacte în care cele două garnituri au ajuns pe aceeași linie și cauzele producerii accidentului.

În urmă cu șase zile, un grav accident feroviar s-a produs în München, unde două vagoane ale unui tren de marfă au căzut de pe un pod în urma unei coliziuni. O persoană și-a pierdut viața, potrivit poliției locale. Accidentul a avut loc în cartierul Milbertshofen, din nordul orașului.

La fața locului au intervenit aproximativ 60 de membri ai echipelor de salvare, inclusiv pompieri, paramedici și polițiști, care au securizat zona și au desfășurat operațiunile de intervenție.

Autoritățile au confirmat decesul unei persoane.